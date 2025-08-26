Gastronomía

Deliciosos muffins de manzana y canela: ¡saludables y fáciles de hacer!

¿Buscás una receta de un postre delicioso y saludable? Descubrí cómo preparar irresistibles muffins de manzana y canela, sin azúcar ni harinas refinadas, perfectos para disfrutar con un toque natural que sorprende a todos. ¡Tu paladar te lo agradecerá!

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 06:00
Muffins de manzana y canela.
Muffins de manzana y canela.

Cómo hacer muffins de manzana y canela sin azúcar ni harinas refinadas

Muffins de manzana y canela sin azúcar ni harinas refinadas

  • Plato: Postre
  • Receta: para 12 porciones

Ingredientes

  • 2 manzanas medianas (300 gramos aproximadamente), ralladas grueso
  • 250 gramos de puré de manzana sin azúcar (casero o envasado sin endulzar)
  • 2 huevos grandes
  • 60 mililitros de aceite neutro o de oliva suave
  • 120 mililitros de leche o bebida vegetal sin azúcar
  • 200 gramos de harina de avena fina (o avena molida)
  • 60 gramos de harina de almendra (o nuez molida)
  • 50 gramos de harina integral fina (trigo o espelta)
  • 10 a 12 dátiles sin carozo, picados fino (opcional, para dulzor natural)
  • 2 cucharaditas de canela molida
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • Opcional: 40 gramos de nueces picadas; 1 manzana extra en cubitos para textura

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Preparar un molde para 12 muffins con pirotines o engrasar ligeramente.
  2. Mezclar en un bowl puré de manzana, huevos, aceite, leche, vainilla y jugo de limón hasta integrar.
  3. Rallar manzanas, exprimir suavemente con las manos para eliminar exceso de líquido y agregar a la mezcla húmeda.
  4. Procesar avena si es necesario hasta lograr textura de harina fina.
  5. Tamizar o mezclar harinas, canela, polvo de hornear, bicarbonato y sal en otro bowl.
  6. Incorporar secos a húmedos en dos tandas, mezclar lo justo para integrar sin batir de más.
  7. Añadir dátiles y nueces (si se usan); sumar cubitos de manzana para más textura.
  8. Reposar la masa 5 minutos para que la avena hidrate y se espese levemente.
  9. Rellenar moldes casi hasta el borde (aproximadamente 3/4).
  10. Hornear 20 a 24 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio o con migas secas.
  11. Retirar, dejar enfriar 5 minutos en el molde y luego pasar a una rejilla para enfriar por completo.

 

