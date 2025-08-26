Deliciosos muffins de manzana y canela: ¡saludables y fáciles de hacer!

Cómo hacer muffins de manzana y canela sin azúcar ni harinas refinadas
Muffins de manzana y canela sin azúcar ni harinas refinadas
- Plato: Postre
- Receta: para 12 porciones
Ingredientes
- 2 manzanas medianas (300 gramos aproximadamente), ralladas grueso
- 250 gramos de puré de manzana sin azúcar (casero o envasado sin endulzar)
- 2 huevos grandes
- 60 mililitros de aceite neutro o de oliva suave
- 120 mililitros de leche o bebida vegetal sin azúcar
- 200 gramos de harina de avena fina (o avena molida)
- 60 gramos de harina de almendra (o nuez molida)
- 50 gramos de harina integral fina (trigo o espelta)
- 10 a 12 dátiles sin carozo, picados fino (opcional, para dulzor natural)
- 2 cucharaditas de canela molida
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 cucharada de jugo de limón
- Opcional: 40 gramos de nueces picadas; 1 manzana extra en cubitos para textura
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Preparar un molde para 12 muffins con pirotines o engrasar ligeramente.
- Mezclar en un bowl puré de manzana, huevos, aceite, leche, vainilla y jugo de limón hasta integrar.
- Rallar manzanas, exprimir suavemente con las manos para eliminar exceso de líquido y agregar a la mezcla húmeda.
- Procesar avena si es necesario hasta lograr textura de harina fina.
- Tamizar o mezclar harinas, canela, polvo de hornear, bicarbonato y sal en otro bowl.
- Incorporar secos a húmedos en dos tandas, mezclar lo justo para integrar sin batir de más.
- Añadir dátiles y nueces (si se usan); sumar cubitos de manzana para más textura.
- Reposar la masa 5 minutos para que la avena hidrate y se espese levemente.
- Rellenar moldes casi hasta el borde (aproximadamente 3/4).
- Hornear 20 a 24 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio o con migas secas.
- Retirar, dejar enfriar 5 minutos en el molde y luego pasar a una rejilla para enfriar por completo.