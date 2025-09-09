Gastronomía

¡Delicia en casa! Aprendé el arte de hacer papas rellenas

Las papas rellenas, un clásico irresistible, brillan en la mesa. Con su combinación perfecta de sabor y textura, preparate para descubrir cómo este plato puede transformar cualquier ocasión en una celebración culinaria memorable. ¡Mirá esta receta!

09 de septiembre de 2025 - 06:00
Cómo hacer papas rellenas

Papas rellenas

  • Para: 8 unidades; 4 porciones

Ingredientes

  • 1,2 kilogramos de papas (blancas o para puré)
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de maicena (o 3 cucharadas de harina común)
  • 1 cucharadita de sal
  • Pimienta a gusto

Para el relleno:

  • 300 gramos de carne molida (vacuna o mezcla)
  • 1 cebolla mediana picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharada de pasta de ají panca o paprika (opcional)
  • 1/3 taza de aceitunas negras picadas
  • 2 huevos duros picados
  • 2 cucharadas de pasas (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • Comino y orégano, a gusto (opcional)

Para el rebozado y cocción:

  • 1 huevo batido (opcional, para rebozar)
  • 1 taza de pan rallado (opcional)
  • Aceite para freír (aproximadamente 700 mililitros) o aceite para pincelar si se hornea

Elaboración paso a paso

  1. Lavar las papas, cubrir con agua fría y sal, y llevar a hervor. Cocinar hasta pinchar y ceder. Escurrir.
  2. Pelar en caliente, pisar hasta hacer puré liso. Dejar entibiar y luego enfriar en heladera 20–30 minutos.
  3. Mezclar el puré con el huevo, la maicena (o harina), la sal y la pimienta hasta integrar sin amasar en exceso.
  4. Calentar el aceite en una sartén. Sofreír la cebolla con una pizca de sal hasta transparentar. Agregar el ajo y el ají panca (o paprika) y cocinar 1 minuto.
  5. Sumar la carne, dorar, sazonar con sal, pimienta, comino y orégano. Apagar el fuego. Incorporar aceitunas, pasas y huevos duros. Enfriar.
  6. Humedecer las manos. Tomar una porción de puré (aproximadamente 100 gramos), aplanar en la palma, colocar 1–2 cucharadas de relleno y cerrar formando óvalos firmes.
  7. Rebozar cada pieza pasando por huevo batido y luego pan rallado (opcional, mejora la crocancia).
  8. Enfriar las piezas armadas en heladera 15 minutos para fijar la forma.
  9. Para freír: calentar aceite a 170–175 °C. Sumergir 2–3 piezas por tanda y freír 3–4 minutos hasta dorar. Escurrir en rejilla.
  10. Para hornear: precalentar el horno fuerte. Disponer en placa aceitada, pincelar con aceite y hornear 20–25 minutos, girando a mitad de cocción, hasta dorar.
  11. Servir con salsa criolla o una ensalada fresca.

