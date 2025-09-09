¡Delicia en casa! Aprendé el arte de hacer papas rellenas

Cómo hacer papas rellenas
Papas rellenas
- Para: 8 unidades; 4 porciones
Ingredientes
- 1,2 kilogramos de papas (blancas o para puré)
- 1 huevo
- 2 cucharadas de maicena (o 3 cucharadas de harina común)
- 1 cucharadita de sal
- Pimienta a gusto
Para el relleno:
- 300 gramos de carne molida (vacuna o mezcla)
- 1 cebolla mediana picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharada de pasta de ají panca o paprika (opcional)
- 1/3 taza de aceitunas negras picadas
- 2 huevos duros picados
- 2 cucharadas de pasas (opcional)
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Comino y orégano, a gusto (opcional)
Para el rebozado y cocción:
- 1 huevo batido (opcional, para rebozar)
- 1 taza de pan rallado (opcional)
- Aceite para freír (aproximadamente 700 mililitros) o aceite para pincelar si se hornea
Elaboración paso a paso
- Lavar las papas, cubrir con agua fría y sal, y llevar a hervor. Cocinar hasta pinchar y ceder. Escurrir.
- Pelar en caliente, pisar hasta hacer puré liso. Dejar entibiar y luego enfriar en heladera 20–30 minutos.
- Mezclar el puré con el huevo, la maicena (o harina), la sal y la pimienta hasta integrar sin amasar en exceso.
- Calentar el aceite en una sartén. Sofreír la cebolla con una pizca de sal hasta transparentar. Agregar el ajo y el ají panca (o paprika) y cocinar 1 minuto.
- Sumar la carne, dorar, sazonar con sal, pimienta, comino y orégano. Apagar el fuego. Incorporar aceitunas, pasas y huevos duros. Enfriar.
- Humedecer las manos. Tomar una porción de puré (aproximadamente 100 gramos), aplanar en la palma, colocar 1–2 cucharadas de relleno y cerrar formando óvalos firmes.
- Rebozar cada pieza pasando por huevo batido y luego pan rallado (opcional, mejora la crocancia).
- Enfriar las piezas armadas en heladera 15 minutos para fijar la forma.
- Para freír: calentar aceite a 170–175 °C. Sumergir 2–3 piezas por tanda y freír 3–4 minutos hasta dorar. Escurrir en rejilla.
- Para hornear: precalentar el horno fuerte. Disponer en placa aceitada, pincelar con aceite y hornear 20–25 minutos, girando a mitad de cocción, hasta dorar.
- Servir con salsa criolla o una ensalada fresca.