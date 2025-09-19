En el Día Mundial de la Paella prepará el clásico español sabor a mar

Cómo hacer una paella de mariscos
Lea más: Día Mundial del Salami: del arte de conservar a disfrutar
Paella
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 400 gramos de arroz para paella
- 600 gramos de calamares
- 1 litro de caldo de pescado
- 8 langostinos
- 4 tomates
- 1 cebolla
- 1 cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de azafrán
- 2 dientes de ajo
- 200 gramos de almejas
- 1 locote amarillo
- 1 zanahoria rallada
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Colocar en una paellera el aceite. Una vez caliente, agregar la cebolla y el ajo picados. Rehogar.
- Luego agregar los frutos de mar y dejar cocinar unos minutos.
- A continuación incorporar el tomate picado y la zanahoria, y dejar reposar 5 minutos sin mover.
- Añadir el pimentón y colocar el arroz y el azafrán, dejar rehogar.
- Incorporar el caldo de pescado de a poco, removiendo constantemente.
- Cocinar el arroz hasta que quede al dente y luego servir con el locote en tiras salteado.