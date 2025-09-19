Gastronomía

En el Día Mundial de la Paella prepará el clásico español sabor a mar

El Día Mundial de la Paella se celebra cada 20 de septiembre. Aprovechá la fecha para preparar uno de los platos más representativos de la cocina española, la paella de mariscos.

Por Alba Acosta
25 de marzo de 2023 - 15:29
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Paella de mariscos.
Paella de mariscos.Shutterstock

Cómo hacer una paella de mariscos

Lea más: Día Mundial del Salami: del arte de conservar a disfrutar

Paella

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 400 gramos de arroz para paella
  • 600 gramos de calamares
  • 1 litro de caldo de pescado
  • 8 langostinos
  • 4 tomates
  • 1 cebolla
  • 1 cucharadita de pimentón
  • ½ cucharadita de azafrán
  • 2 dientes de ajo
  • 200 gramos de almejas
  • 1 locote amarillo
  • 1 zanahoria rallada
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Colocar en una paellera el aceite. Una vez caliente, agregar la cebolla y el ajo picados. Rehogar.
  2. Luego agregar los frutos de mar y dejar cocinar unos minutos.
  3. A continuación incorporar el tomate picado y la zanahoria, y dejar reposar 5 minutos sin mover.
  4. Añadir el pimentón y colocar el arroz y el azafrán, dejar rehogar. 
  5. Incorporar el caldo de pescado de a poco, removiendo constantemente.
  6. Cocinar el arroz hasta que quede al dente y luego servir con el locote en tiras salteado.

 

Lea más: Receta de Rösti: el clásico suizo crujiente y dorado que se prepara en minutos

Enlace copiado