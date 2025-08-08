Receta de Rösti: el clásico suizo crujiente y dorado que se prepara en minutos

Cómo hacer Rösti
El rösti es una receta tradicional suiza que se come en el desayuno, pero también sirve para acompañar carnes y pescados. Se pueden hacer también con queso y/o las hierbas aromáticas que más nos gusten, y del tamaño que queramos.
Rösti
- Plato: Entrada
- Receta: Suiza
Ingredientes
- 2 papas (de medianas a grandes)
- 1 cebolla
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de eneldo
- 1 cucharada de aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Pelar las papas y rallarlas junto con la cebolla. Añadir una pizca de sal y el eneldo.
- Mezclar con las manos y formar cuatro tortas, tipo hamburguesa.
- En una sartén, colocar la cucharada de aceite y dorar un poco los röstis para que queden sellados.
- Colocarlos en una bandeja de horno y cocinarlos unos 15 a 20 minutos a 220 °C.