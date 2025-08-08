Gastronomía

Receta de Rösti: el clásico suizo crujiente y dorado que se prepara en minutos

Con papas ralladas, manteca y una sartén, el Rösti suizo conquista por su sencillez y sabor. Esta receta tradicional demuestra que, con pocos ingredientes, se puede lograr un plato digno de la mesa alpina.

01 de febrero de 2022 - 15:15
Rösti.
Cómo hacer Rösti

El rösti es una receta tradicional suiza que se come en el desayuno, pero también sirve para acompañar carnes y pescados. Se pueden hacer también con queso y/o las hierbas aromáticas que más nos gusten, y del tamaño que queramos.

Rösti

  • Plato: Entrada
  • Receta: Suiza

Ingredientes

  • 2 papas (de medianas a grandes)
  • 1 cebolla
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de eneldo
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Elaboración paso a paso

  1. Pelar las papas y rallarlas junto con la cebolla. Añadir una pizca de sal y el eneldo.
  2. Mezclar con las manos y formar cuatro tortas, tipo hamburguesa.
  3. En una sartén, colocar la cucharada de aceite y dorar un poco los röstis para que queden sellados.
  4. Colocarlos en una bandeja de horno y cocinarlos unos 15 a 20 minutos a 220 °C.

