Gastronomía

La esencia del curry: buñuelos de pollo que despiertan el paladar en cada bocado

La fusión del curry y el pollo en buñuelos evoca sabores exóticos, transformando ingredientes simples en una experiencia culinaria única. Este delicado equilibrio de especias y texturas resalta la versatilidad de la cocina casera contemporánea.

Por ABC Color
18 de julio de 2023 - 10:15
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Buñuelos de pollo.
Buñuelos de pollo.Shutterstock

Cómo hacer buñuelos de pollo al curry

Lea más: Cómo hacer hígados de pollo crocantes en casa

Buñuelos de pollo al curry

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 500 gramos carne de pollo
  • 3 huevos
  • 400 gramos de harina de trigo
  • 650 gramos de agua
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharada de perejil fresco
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharada de cúrcuma
  • 1 cucharadita de curry
  • 1 hoja de laurel
  • 3 cucharadas de vinagre
  • Sal y pimienta



Lea más: https://www.abc.com.py/gastronomia/2024/09/14/muy-facil-este-es-el-paso-a-paso-para-hacer-brochetas-de-pollo-a-la-barbacoa/

Enlace copiado