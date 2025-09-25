La esencia del curry: buñuelos de pollo que despiertan el paladar en cada bocado

Cómo hacer buñuelos de pollo al curry
Buñuelos de pollo al curry
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 500 gramos carne de pollo
- 3 huevos
- 400 gramos de harina de trigo
- 650 gramos de agua
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharada de perejil fresco
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharada de cúrcuma
- 1 cucharadita de curry
- 1 hoja de laurel
- 3 cucharadas de vinagre
- Sal y pimienta
