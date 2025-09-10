Gastronomía

Cómo hacer hígados de pollo crocantes en casa

Los hígados de pollo, a menudo subestimados, pueden convertirse en un manjar crocante y sabroso. Con buena técnica y algunos secretos culinarios podés transformar este ingrediente accesible en una delicia que sorprenderá a los paladares más exigentes.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 16:31
Hígados de pollo.
Hígados de pollo.

Cómo hacer hígados de pollo crocantes

Higaditos de pollo crocantes

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 450 gramos de hígados de pollo
  • 2 huevos
  • 125 centímetros cúbicos de leche
  • 200 gramos de harina
  • 2 cucharaditas de ajo en polvo
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Colocar los higaditos de pollo en un colador y enjuagarlos con el agua de la canilla. Escurrir bien.
  2. Batir los huevos, agregar la leche y mezclar bien.
  3. Colocar la harina, ajo en polvo, sal y pimienta en un bol, y mezclar bien.
  4. Calentar el aceite a 180 °C en una olla.
  5. Colocar los higaditos de pollo en la mezcla de leche y huevo, y pasar de a uno por la harina hasta cubrirlos completamente.
  6. Colocar con cuidado en el aceite caliente los higaditos recubiertos, hasta que se doren y cocinen. Es importante cubrir la sartén con una tapa o pantalla para evitar que el aceite caliente salpique.
  7. Retirar sobre papel absorbente y servir.

 

