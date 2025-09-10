Cómo hacer hígados de pollo crocantes en casa

Cómo hacer hígados de pollo crocantes
Higaditos de pollo crocantes
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 450 gramos de hígados de pollo
- 2 huevos
- 125 centímetros cúbicos de leche
- 200 gramos de harina
- 2 cucharaditas de ajo en polvo
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Colocar los higaditos de pollo en un colador y enjuagarlos con el agua de la canilla. Escurrir bien.
- Batir los huevos, agregar la leche y mezclar bien.
- Colocar la harina, ajo en polvo, sal y pimienta en un bol, y mezclar bien.
- Calentar el aceite a 180 °C en una olla.
- Colocar los higaditos de pollo en la mezcla de leche y huevo, y pasar de a uno por la harina hasta cubrirlos completamente.
- Colocar con cuidado en el aceite caliente los higaditos recubiertos, hasta que se doren y cocinen. Es importante cubrir la sartén con una tapa o pantalla para evitar que el aceite caliente salpique.
- Retirar sobre papel absorbente y servir.