¡El limón, tu aliado en la salud y la cocina! Beneficios y usos que debés conocer

Con el paso del tiempo se ha posicionado en el primer lugar entre los frutos curativos, preventivos y de mayor aporte vitamínico, transformándolo en un gran eliminador de toxinas y un poderoso bactericida.

Aun con su sabor ácido y efecto de ardor, el limón se usa ante cualquier enfermedad o afección gracias a las ventajas nutritivas y curativas que nos otorga.

Por ser una auténtica fuente de vitamina C (500 miligramos) y ácido cítrico (50 gramos por litro), ayuda a prevenir resfriados, fortalece nuestro sistema inmunológico, purifica la sangre, mejora la capacidad del cuerpo para expulsar toxinas, es antifúngico, antiácido, antiséptico y colabora en la digestión.

Si se coloca sobre cortes y raspaduras puede frenar el sangrado. Además, por sus virtudes antibacterianas y antivíricas, es un aliado excelente para detener el progreso de las infecciones.

Usos y beneficios del limón en la cocina

Se usa su jugo y su cáscara como un poderoso aromatizante. La corteza del limón contiene una esencia que se usa mucho en perfumería y para elaborar aromas y esencias que se emplean en repostería y pastelería.

La pulpa se emplea para elaborar zumo o jugo de limón concentrado, que se utiliza en la confección de diferentes productos como mermelada o jalea y en medicina, por su elevado contenido en vitamina C.

El zumo o jugo de limón, muy utilizado como condimento culinario, se usa mucho como refresco, como ingrediente de otras bebidas, aderezo de ensaladas y platos de pescado y aromatizante.

Propiedades del limón

- Por su alto contenido en vitamina C ayuda prevenir resfriados y a fortalecer nuestro sistema inmunológico.

- Puede ser usado como desinfectante, antioxidante, antiinfeccioso, antiséptico, digestivo y estimulador de la circulación.

- Es de gran uso en las dietas de adelgazamiento, el comer limón representa tomar vitamina C sin calorías adicionales.

- Activa las segregaciones estomacales ayudando a la digestión si se toma con moderación.

- Tiene un elevado nivel de potasio y bajo contenido en sodio, por lo cual es ideal para combatir la hipertensión arterial.

- Sirve de aderezo para las personas que tienen la presión sanguínea demasiado elevada y deben prescindir de la sal.

- Consumirlo a diario evita la formación de cálculos biliares, previene la ateroesclerosis y las enfermedades relacionadas con el corazón, riñones, hígado y vesícula. Ayuda en la eliminación del ácido úrico y el dolor de cabeza.

- Aplicándolo en el rostro, ayuda a eliminar el acné y las picaduras de insectos.

- Elimina la gingivitis y alivia los dolores de garganta utilizándolo como enjuague bucal.

- Es blanqueador.

- Es astringente, ayuda a cicatrizar heridas de todo tipo, aplicándolo interior y exteriormente.

- En casos de intoxicación gastrointestinal –por consumir alimentos en mal estado o combinar mal los alimentos o digestiones pesadas y malestares del hígado y vesícula–, el limón actúa normalizando las funciones alteradas, neutralizando las toxinas y ayudando en su eliminación.

Precauciones en el consumo de limón

Al igual que cualquier medicamento, su consumo está directamente ligado a las condiciones físicas de cada persona pues, si bien es un gran aliado de la salud también su consumo deberá ser restringido frente a situaciones particulares.

Por ejemplo, está contraindicado en casos de desmineralización, descalcificación, anemia, raquitismo, fragilidad de los huesos, inflamación de las encías, dientes flojos y muy cariados, llagas en la boca y garganta, grietas en la lengua, heridas en la piel, edad avanzada o niños débiles, insomnio, acidosis, sensibilidad a los ácidos, estreñimiento crónico, inflamación de la próstata, inflamación de la matriz, vejiga o esófago, y mientras dura el período menstrual.

¿Cuál es la dosis de limón que se puede consumir al día?

La cantidad a consumir depende de cada persona y de su constitución orgánica. Por ejemplo, las personas de constitución fuerte lo toleran más que los ancianos y los niños.

Los obesos más que los delgados. Cae mejor en verano que en invierno (el frío retarda su eliminación a través de la piel). Dependiendo de estos factores se puede llegar a tomar desde pequeñas dosis de jugo hasta medio limón y hasta jugo de tres limones diarios, aquellas personas que lo toleran bien.