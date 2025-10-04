Gastronomía

En el Día Mundial del Huevo aprendé a hacer huevos benedictinos

El Día Mundial del Huevo se celebra el segundo viernes de octubre de cada año, y por eso hoy te traemos una receta tanto deliciosa como sofisticada: huevos benedictinos.

18 de febrero de 2023 - 09:00
Huevos benedictinos.
Huevos benedictinos.Anton Dobrea

Cómo hacer huevos benedictinos

Huevos benedictinos

  • Para: Para 2 personas

Ingredientes

  • 1 mazo de rúcula fresca
  • 2 huevos poché
  • 1 muffin inglés o 2 tostadas
  • 2 fetas de jamón serrano
  • 1 papa blanca grande
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Para los huevos poché

  • 50 centímetros cúbicos de vinagre de alcohol
  • Agua, cantidad necesaria
  • 2 huevos

Para la salsa holandesa

  • 3 yemas de huevo
  • 200 g de manteca clarificada (*)
  • Jugo de limón

Elaboración paso a paso

  1. Salsa holandesa. Colocar en un bol las yemas. En un baño María suave (unos 65 grados) batir las yemas. Añadir la manteca clarificada en forma de hilo hasta obtener una salsa espesa y consistente.
  2. Condimentar fuera del fuego con un chorrito de jugo de limón, sal y pimienta a gusto.
  3. Lavar bien la papa y cortarla en gajos con la cáscara.
  4. Colocar los gajos de papa en una placa para horno con un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y pimentón dulce.
  5. Llevar al horno a 180 ºC por 10 minutos aproximadamente o hasta que esté blanda.
  6. Huevos poché. Calentar el vinagre y el agua en una olla. Cuando rompa hervor, bajar el fuego y hacer un remolino en el centro. En el centro del remolino, verter el huevo previamente cascado y dejar cocinar hasta que la clara coagule, unos 5 minutos aproximadamente. Reservar. Repetir el procedimiento con el otro huevo.
  7. Colocar en un plato las tostadas o el muffin inglés cortado al medio, luego el jamón serrano, los dos huevos poché y cubrir con la salsa holandesa por encima de los huevos. Acompañar con las papas y la rúcula condimentada con aceite de oliva, sal y pimienta.
