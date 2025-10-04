En el Día Mundial del Huevo aprendé a hacer huevos benedictinos

Cómo hacer huevos benedictinos
Huevos benedictinos
- Para: Para 2 personas
Ingredientes
- 1 mazo de rúcula fresca
- 2 huevos poché
- 1 muffin inglés o 2 tostadas
- 2 fetas de jamón serrano
- 1 papa blanca grande
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Para los huevos poché
- 50 centímetros cúbicos de vinagre de alcohol
- Agua, cantidad necesaria
- 2 huevos
Para la salsa holandesa
- 3 yemas de huevo
- 200 g de manteca clarificada (*)
- Jugo de limón
Elaboración paso a paso
- Salsa holandesa. Colocar en un bol las yemas. En un baño María suave (unos 65 grados) batir las yemas. Añadir la manteca clarificada en forma de hilo hasta obtener una salsa espesa y consistente.
- Condimentar fuera del fuego con un chorrito de jugo de limón, sal y pimienta a gusto.
- Lavar bien la papa y cortarla en gajos con la cáscara.
- Colocar los gajos de papa en una placa para horno con un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y pimentón dulce.
- Llevar al horno a 180 ºC por 10 minutos aproximadamente o hasta que esté blanda.
- Huevos poché. Calentar el vinagre y el agua en una olla. Cuando rompa hervor, bajar el fuego y hacer un remolino en el centro. En el centro del remolino, verter el huevo previamente cascado y dejar cocinar hasta que la clara coagule, unos 5 minutos aproximadamente. Reservar. Repetir el procedimiento con el otro huevo.
- Colocar en un plato las tostadas o el muffin inglés cortado al medio, luego el jamón serrano, los dos huevos poché y cubrir con la salsa holandesa por encima de los huevos. Acompañar con las papas y la rúcula condimentada con aceite de oliva, sal y pimienta.