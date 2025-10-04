Preparate para sorprender con este exquisito chop suey de vegetales en casa

Cómo hacer chop suey de vegetales
Chop suey de vegetales
Ingredientes
- 1 repollo blanco
- 1 brócoli
- 1 coliflor
- 200 gramos de brotes de soja
- 2 zanahorias
- 1 acelga japonesa
- 1 locote rojo
- 1 locote verde
- 1 locote amarillo
- 50 centímetros cúbicos de aceite de sésamo
- 1 cucharada de almidón de maíz
- 20 centímetros cúbicos de fumet de salmón
- 1 cucharada de salsa de soja
- 1 cucharada de salsa de ostras
- 1 cucharada de salsa teriyaki
Elaboración paso a paso
- Cortar todas las legumbres en julianas finas; el brócoli y la coliflor en trozos pequeños. Saltear las verduras en un wok bien caliente untado con aceite de sésamo.
- Disolver el almidón de maíz en el fumet de salmón y adicionar al wok junto con la salsa de soja, salsa teriyaki y salsa de ostras.
- Servir inmediatamente.