Preparate para sorprender con este exquisito chop suey de vegetales en casa

En un mundo donde la cocina saludable cobra protagonismo, el chop suey de vegetales emerge como una opción versátil y colorida. Con ingredientes frescos y técnicas sencillas, esta receta invita a explorar sabores y texturas que enriquecen la dieta diaria.

Por ABC Color
05 de mayo de 2023 - 16:51
Chop suey de vegetales.
Chop suey de vegetales.Shutterstock

Cómo hacer chop suey de vegetales

Chop suey de vegetales

Ingredientes

  • 1 repollo blanco
  • 1 brócoli
  • 1 coliflor
  • 200 gramos de brotes de soja
  • 2 zanahorias
  • 1 acelga japonesa
  • 1 locote rojo
  • 1 locote verde
  • 1 locote amarillo
  • 50 centímetros cúbicos de aceite de sésamo
  • 1 cucharada de almidón de maíz
  • 20 centímetros cúbicos de fumet de salmón
  • 1 cucharada de salsa de soja
  • 1 cucharada de salsa de ostras
  • 1 cucharada de salsa teriyaki

Elaboración paso a paso

  1. Cortar todas las legumbres en julianas finas; el brócoli y la coliflor en trozos pequeños. Saltear las verduras en un wok bien caliente untado con aceite de sésamo.
  2. Disolver el almidón de maíz en el fumet de salmón y adicionar al wok junto con la salsa de soja, salsa teriyaki y salsa de ostras.
  3. Servir inmediatamente.
