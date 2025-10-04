Tortilla de arvejas: un plato nutritivo que no puede faltar en tu mesa

Cómo hacer una tortilla de arveja
Tortilla de arvejas
Ingredientes
- 5 huevos
- 200 gramos de arvejas
- 1 cebolla
- 100 gramos de queso Paraguay
- 100 gramos de jamón cocido en cubos
- Sal, pimienta y nuez moscada
- Rocío vegetal
Elaboración paso a paso
- Cortar la cebolla en cubos pequeños y rehogarla en una sartén con un poco de rocío vegetal. Agregarle sal, pimienta y nuez moscada para que comience a sudar.
- En una cacerolita poner a hervir las arvejas o descongelarlas, si son las de paquetes congelados.
- Batir los huevos y agregarle las cebollas rehogadas, las arvejas descongeladas o hervidas, los cubos de jamón y los cubos de queso. Salpimentar a gusto.
- Calentar al fuego medio una sartén profunda antiadherente humedecida con rocío vegetal, volcar la preparación y expandirla hasta cubrir toda la sartén. Cocinar por unos minutos (5 a 8) hasta que se noten coagulados los huevos.
- Con ayuda de un plato, dar vuelta la tortilla y cocinarla del otro lado por 5 minutos hasta que se dore. Servir caliente o fría.