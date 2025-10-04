Gastronomía

Tortilla de arvejas: un plato nutritivo que no puede faltar en tu mesa

Con la versatilidad de su sabor y nutrientes, la tortilla de arvejas es un plato que invita a reimaginar la cocina saludable en cada bocado.

Por ABC Color
24 de febrero de 2023 - 15:35
Tortilla de arveja.
Tortilla de arveja.

Cómo hacer una tortilla de arveja

Tortilla de arvejas

Ingredientes

  • 5 huevos
  • 200 gramos de arvejas
  • 1 cebolla
  • 100 gramos de queso Paraguay
  • 100 gramos de jamón cocido en cubos
  • Sal, pimienta y nuez moscada
  • Rocío vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la cebolla en cubos pequeños y rehogarla en una sartén con un poco de rocío vegetal. Agregarle sal, pimienta y nuez moscada para que comience a sudar.
  2. En una cacerolita poner a hervir las arvejas o descongelarlas, si son las de paquetes congelados.
  3. Batir los huevos y agregarle las cebollas rehogadas, las arvejas descongeladas o hervidas, los cubos de jamón y los cubos de queso. Salpimentar a gusto.
  4. Calentar al fuego medio una sartén profunda antiadherente humedecida con rocío vegetal, volcar la preparación y expandirla hasta cubrir toda la sartén. Cocinar por unos minutos (5 a 8) hasta que se noten coagulados los huevos.
  5. Con ayuda de un plato, dar vuelta la tortilla y cocinarla del otro lado por 5 minutos hasta que se dore. Servir caliente o fría.
