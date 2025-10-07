Gastronomía

Arrollado de verduras con crema, un almuerzo diferente

Receta de arrollado de zapallito con crema y cebollas, un almuerzo diferente para incluir vegetales en la dieta.

08 de septiembre de 2023 - 10:09
Arrollado de verduras.
Cómo hacer un envuelto de zapallito con crema y cebollas

Arrollado de verduras

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 6 personas

Ingredientes

  • 2 tapas de masa de hojaldre
  • 1 kilogramo de acelga
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • 3 tomates perita
  • 1 huevo
  • 200 gramos de queso diet
  • 30 gramos de fécula de maíz (para espolvorear)
  • Sal y pimienta
  • Rocío vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Lavar las acelgas y colocarlas en una cacerola. Tapar y cocinarlas solo con el agua del lavado. Retirar, escurrir y picar grueso.
  2. Rehogar la cebolla picada, retirar del fuego y pasarla a un bol.
  3. Incorporar el pan rallado, las acelgas, el huevo, el queso desmenuzado y los tomates pelados, sin semillas y picados. Salpimentar y mezclar.
  4. Colocar la masa sobre la mesada enharinada y extenderla con el palote dándole forma rectangular. Continuar estirándola con las manos hasta que esté prácticamente transparente. Rociarla con el spray vegetal y espolvorearla con la fécula de maíz tamizada. Doblar por la mitad, emparejarla y estirarla a lo largo.
  5. Colocar el relleno sobre uno de los lados y comenzar a extenderlo, emparejando con espátula. Enrollar firmemente, cerrando los bordes. Colocar en una placa con rocío vegetal.
  6. Llevar a horno precalentado a 180 ºC y cocinar 20 minutos o hasta que esté dorado. Cortar en ruedas de 2 cm de ancho y servir.

