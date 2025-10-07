Arrollado de verduras con crema, un almuerzo diferente

Cómo hacer un envuelto de zapallito con crema y cebollas
Lea más: Cómo preparar batatas picantes: receta simple para deleitar tus sentidos
Arrollado de verduras
- Plato: Entrada
- Para: Para 6 personas
Ingredientes
- 2 tapas de masa de hojaldre
- 1 kilogramo de acelga
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cebolla
- 2 cucharadas de pan rallado
- 3 tomates perita
- 1 huevo
- 200 gramos de queso diet
- 30 gramos de fécula de maíz (para espolvorear)
- Sal y pimienta
- Rocío vegetal
Elaboración paso a paso
- Lavar las acelgas y colocarlas en una cacerola. Tapar y cocinarlas solo con el agua del lavado. Retirar, escurrir y picar grueso.
- Rehogar la cebolla picada, retirar del fuego y pasarla a un bol.
- Incorporar el pan rallado, las acelgas, el huevo, el queso desmenuzado y los tomates pelados, sin semillas y picados. Salpimentar y mezclar.
- Colocar la masa sobre la mesada enharinada y extenderla con el palote dándole forma rectangular. Continuar estirándola con las manos hasta que esté prácticamente transparente. Rociarla con el spray vegetal y espolvorearla con la fécula de maíz tamizada. Doblar por la mitad, emparejarla y estirarla a lo largo.
- Colocar el relleno sobre uno de los lados y comenzar a extenderlo, emparejando con espátula. Enrollar firmemente, cerrando los bordes. Colocar en una placa con rocío vegetal.
- Llevar a horno precalentado a 180 ºC y cocinar 20 minutos o hasta que esté dorado. Cortar en ruedas de 2 cm de ancho y servir.