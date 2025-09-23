Gastronomía

Cómo preparar batatas picantes: receta simple para deleitar tus sentidos

Las batatas picantes están a punto de convertirse en las estrellas de tu mesa. Con un toque de pimientos frescos y un crujido irresistible, esta receta promete transformar cada bocado en una experiencia sensorial única.

16 de enero de 2022 - 03:19
Batatas picantes.
Cómo hacer batatas picantes

Batatas picantes

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 4 personas

Ingredientes

  • 3 batatas grandes cortadas en tiras o cuadraditos
  • 6 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 locote rojo
  • 1 locote verde
  • 2 dientes de ajo
  • ½ ramito de cilantro picado
  • Jugo de 2 limones
  • Sal y pimienta de cayena

Elaboración paso a paso

  1. Colocar todas las batatas en la sartén y freírlas en 4 cucharadas de oliva durante 20-25 minutos hasta que estén a media cocción.
  2. Retirar la sartén del fuego, agregar los pimientos picados, el ajo, y la mitad del kuratu picado. Cocinar nuevamente por otros 20-25 minutos hasta que las batatas se pongan doradas.
  3. Retirar del fuego, sazonar con sal, pimienta, el jugo de limón y el resto del aceite de oliva. Mezclar cuidadosamente todos los ingredientes, colocar en una fuente y apenas antes de servir, espolvorear con el resto del kuratu picado.

