Cómo preparar batatas picantes: receta simple para deleitar tus sentidos

Cómo hacer batatas picantes
Lea más: Delicias caseras: cómo preparar pastas al horno con albóndigas en pasos sencillos
Batatas picantes
- Plato: Entrada
- Para: Para 4 personas
Ingredientes
- 3 batatas grandes cortadas en tiras o cuadraditos
- 6 cucharadas de aceite de oliva
- 1 locote rojo
- 1 locote verde
- 2 dientes de ajo
- ½ ramito de cilantro picado
- Jugo de 2 limones
- Sal y pimienta de cayena
Elaboración paso a paso
- Colocar todas las batatas en la sartén y freírlas en 4 cucharadas de oliva durante 20-25 minutos hasta que estén a media cocción.
- Retirar la sartén del fuego, agregar los pimientos picados, el ajo, y la mitad del kuratu picado. Cocinar nuevamente por otros 20-25 minutos hasta que las batatas se pongan doradas.
- Retirar del fuego, sazonar con sal, pimienta, el jugo de limón y el resto del aceite de oliva. Mezclar cuidadosamente todos los ingredientes, colocar en una fuente y apenas antes de servir, espolvorear con el resto del kuratu picado.