Delicias mediterráneas: aprendé a preparar una tarta de albahaca y queso con esta receta fácil

Cómo hacer tarta mediterránea de queso, albahaca y tomates
Tarta mediterránea
- Plato: Entrada
- Para: Para 8 porciones
Ingredientes
Masa:
- 500 gramos de almidón de maíz
- 200 gramos de margarina untable light
- 2 cucharadas de queso rallado
- 3 yemas
- 150 centímetros cúbicos de agua
Relleno:
- 2 cebollas
- 4 cucharadas de queso blanco descremado
- 1 huevo
- 1 yema
- 100 gramos de mozarela
- 50 gramos de aceitunas
- 10 hojas de albahaca
- 100 gramos de tomates secos
- Rocío vegetal
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Realizar una corona con el almidón de maíz, añadir la margarina y formar migas. Agregar el queso rallado, incorporar las yemas, verter un poco de agua y amasar.
- Picar las cebollas, rehogarlas con el rocío vegetal y mezclarlas con el queso blanco. Salpimentar a gusto. Agregar el huevo, la yema y la mozarela rallada. Cortar las aceitunas en tiras y los tomates en cubos (reservar alguno para la decoración).
- Estirar la masa, extenderla en una tartera y colocar los tomates encima. Esparcir las aceitunas y las hojas de albahaca. Cubrir todo con la mezcla de cebolla, queso y huevos.
- Llevar al horno precalentado a 180 ºC por 40 minutos. Retirar y decorar con las hojas de albahaca y tomates secos.