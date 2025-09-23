Delicias mediterráneas: aprendé a preparar una tarta de albahaca y queso con esta receta fácil

La tarta mediterránea de queso, albahaca y tomates combina ingredientes frescos y técnicas sencillas. Este plato tradicional invita a redescubrir la cocina saludable, sin aceite, resaltando sabores que evocan el soleado Mediterráneo.