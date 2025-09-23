Gastronomía

Delicias mediterráneas: aprendé a preparar una tarta de albahaca y queso con esta receta fácil

La tarta mediterránea de queso, albahaca y tomates combina ingredientes frescos y técnicas sencillas. Este plato tradicional invita a redescubrir la cocina saludable, sin aceite, resaltando sabores que evocan el soleado Mediterráneo.

Por ABC Color
19 de agosto de 2022 - 10:03
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Tarta de tomate, queso y albahaca.
Tarta de tomate, queso y albahaca.Shutterstock

Cómo hacer tarta mediterránea de queso, albahaca y tomates

Lea más: El arte de cocinar sin aceite: sabor, textura y creatividad en cada plato

Tarta mediterránea

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 8 porciones

Ingredientes

Masa: 

  • 500 gramos de almidón de maíz
  • 200 gramos de margarina untable light
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 3 yemas
  • 150 centímetros cúbicos de agua

Relleno: 

  • 2 cebollas
  • 4 cucharadas de queso blanco descremado
  • 1 huevo
  • 1 yema
  • 100 gramos de mozarela
  • 50 gramos de aceitunas
  • 10 hojas de albahaca
  • 100 gramos de tomates secos
  • Rocío vegetal
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Realizar una corona con el almidón de maíz, añadir la margarina y formar migas. Agregar el queso rallado, incorporar las yemas, verter un poco de agua y amasar.
  2. Picar las cebollas, rehogarlas con el rocío vegetal y mezclarlas con el queso blanco. Salpimentar a gusto. Agregar el huevo, la yema y la mozarela rallada. Cortar las aceitunas en tiras y los tomates en cubos (reservar alguno para la decoración).
  3. Estirar la masa, extenderla en una tartera y colocar los tomates encima. Esparcir las aceitunas y las hojas de albahaca. Cubrir todo con la mezcla de cebolla, queso y huevos.
  4. Llevar al horno precalentado a 180 ºC por 40 minutos. Retirar y decorar con las hojas de albahaca y tomates secos.

Lea más: ¡Delicia en tu mesa! Aprendé a hacer berenjenas rellenas con choclo y atún fácilmente

Enlace copiado