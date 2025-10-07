Día Internacional del Dulce de Leche: ocasión ideal para hacer dulce de leche casero

Cómo hacer dulce de leche
Lea más: Guía paso a paso: cookies de naranja y chocolate para consentir tu paladar
Dulce de leche con leche condensada
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 lata de leche condensada
- Agua, cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- Doblar un paño de cocina y colocarlo en el interior de una olla alta, para evitar que la lata de leche condensada se mueva en el interior de la olla.
- Retirar la etiqueta de papel de la lata y colocarla cerrada sobre el paño.
- Llenar la olla de agua hasta cubrir completamente la lata. Es muy importante que la lata esté cubierta de agua durante todo el tiempo de cocción.
- Tapar la olla y ponerla a fuego fuerte. Cuando el agua empiece a hervir, bajar el fuego para que solo quede una ligera ebullición.
- A partir de ahora, controlar el tiempo. Estará de una a tres horas, dependiendo de la textura que quiera darle. Vigile el nivel de agua, si ha bajado, añada un poco de agua y vuelva a tapar. Recuerde que la lata siempre debe estar cubierta de agua a fin de igualar presiones y temperaturas. Si queda una zona de la lata sin cubrir de agua, puede haber un cambio de presión y temperatura en esa zona y provocar que la lata estalle.
- Una vez cumplido el tiempo, sacar la lata y colocarla en una olla con agua a temperatura ambiente.
- Dejar que se enfríe completamente antes de abrirla.
- Con una hora de cocción. se obtiene un dulce de leche muy ligero, de sabor suave y textura muy similar a la de la leche condensada. Puede servir para echarlo en un yogur o sobre una ensalada de frutas. Es el que tiene el sabor más suave de los tres a medio camino entre la leche condensada y el dulce de leche.
- Con dos horas de cocción el dulce de leche se espesará más y tendrá una textura más cremosa. Ideal para untar en pan o para rellenar panqueques. Tiene un sabor muy similar al del dulce de leche tradicional.
- Con tres horas de cocción se obtiene un dulce de leche más denso y con más cuerpo. Es ideal como relleno, por ejemplo, para rellenar alfajores. Su sabor y color es el más intenso de los tres.