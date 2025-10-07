Gastronomía

Día Internacional del Dulce de Leche: ocasión ideal para hacer dulce de leche casero

Cada 11 de octubre se celebra el Día Internacional del Dulce de Leche, y en esta ocasión, te recomendamos aprender a preparar el más delicioso dulce de leche casero.

Por ABC Color
02 de marzo de 2023 - 08:46
Dulce de leche.
Dulce de leche.Shutterstock

Cómo hacer dulce de leche

Dulce de leche con leche condensada

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 lata de leche condensada
  • Agua, cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. Doblar un paño de cocina y colocarlo en el interior de una olla alta, para evitar que la lata de leche condensada se mueva en el interior de la olla.
  2. Retirar la etiqueta de papel de la lata y colocarla cerrada sobre el paño.
  3. Llenar la olla de agua hasta cubrir completamente la lata. Es muy importante que la lata esté cubierta de agua durante todo el tiempo de cocción.
  4. Tapar la olla y ponerla a fuego fuerte. Cuando el agua empiece a hervir, bajar el fuego para que solo quede una ligera ebullición.
  5. A partir de ahora, controlar el tiempo. Estará de una a tres horas, dependiendo de la textura que quiera darle. Vigile el nivel de agua, si ha bajado, añada un poco de agua y vuelva a tapar. Recuerde que la lata siempre debe estar cubierta de agua a fin de igualar presiones y temperaturas. Si queda una zona de la lata sin cubrir de agua, puede haber un cambio de presión y temperatura en esa zona y provocar que la lata estalle.
  6. Una vez cumplido el tiempo, sacar la lata y colocarla en una olla con agua a temperatura ambiente.
  7. Dejar que se enfríe completamente antes de abrirla.
  8. Con una hora de cocción. se obtiene un dulce de leche muy ligero, de sabor suave y textura muy similar a la de la leche condensada. Puede servir para echarlo en un yogur o sobre una ensalada de frutas. Es el que tiene el sabor más suave de los tres a medio camino entre la leche condensada y el dulce de leche.
  9. Con dos horas de cocción el dulce de leche se espesará más y tendrá una textura más cremosa. Ideal para untar en pan o para rellenar panqueques. Tiene un sabor muy similar al del dulce de leche tradicional.
  10. Con tres horas de cocción se obtiene un dulce de leche más denso y con más cuerpo. Es ideal como relleno, por ejemplo, para rellenar alfajores. Su sabor y color es el más intenso de los tres.

