En el Día Mundial de las Pastas hacé Fetuccine a la crema de funghi

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de las Pastas, y para aprovecharlo, te mostramos esta receta de fetuccine a la crema de hongos, una opción muy sabrosa para disfrutar en familia.

Por ABC Color
29 de junio de 2024 - 10:00
Fetuccine.
Fetuccine.Shutterstock

Cómo hacer fetuccine a la crema de funghi

Fetuccine a la crema de funghi

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 100 gramos de fetuccine amarillo
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 20 centímetros cúbicos de vino blanco
  • 200 gramos de crema de leche
  • 30 gramos de queso parmesano
  • 150 gramos de portobellos

Elaboración paso a paso

  1. Poner a hervir el agua con sal y cocinar los fetuccine frescos por 4 minutos.
  2. Saltear en el aceite los hongos fileteados con la cebolla y el ajo picados. Añadir el vino blanco y dejar evaporar.
  3. Incorporar la crema y el queso parmesano.
  4. Escurrir la pasta y servir con la salsa.
