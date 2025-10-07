En el Día Mundial de las Pastas hacé Fetuccine a la crema de funghi

Cómo hacer fetuccine a la crema de funghi
Fetuccine a la crema de funghi
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 100 gramos de fetuccine amarillo
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 20 centímetros cúbicos de vino blanco
- 200 gramos de crema de leche
- 30 gramos de queso parmesano
- 150 gramos de portobellos
Elaboración paso a paso
- Poner a hervir el agua con sal y cocinar los fetuccine frescos por 4 minutos.
- Saltear en el aceite los hongos fileteados con la cebolla y el ajo picados. Añadir el vino blanco y dejar evaporar.
- Incorporar la crema y el queso parmesano.
- Escurrir la pasta y servir con la salsa.