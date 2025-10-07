Los secretos de la berenjena: salud, sabor y sus sorprendentes propiedades

Esta verdura de color morado bien oscuro y con un sabor característico no solo aporta una mínima cantidad de calorías, sino también ofrece varios beneficios para nuestra salud. La berenjena es originaria de la India, y se desarrolla en climas secos y cálidos de todo el mundo.

Este fruto crece colgando de unas plantas parecidas a las tomateras y puede alcanzar entre los 5 y 30 centímetros de largo. La podemos encontrar en varias formas, tamaños y variedades.

Beneficios de las berenjenas

La berenjena tiene poderosas propiedades curativas, antibacterianas y antivirales. Contiene fitonutrientes que ayudan a eliminar los radicales libres del cuerpo, que son los encargados de dañar las células de nuestro organismo y causar enfermedades.

La berenjena también es un excelente diurético y antioxidante, que aporta muchos minerales al organismo. Es rica en potasio, cobre, ácido fólico, magnesio y fibra. Contiene flavonoides y fenoles, tales como el ácido cafeico y el ácido clorogénico, que tienen grandes propiedades para combatir el cáncer, los virus, el daño de las células del organismo y las bacterias nocivas.

Pero la berenjena también contiene solanina, una sustancia muy tóxica que puede causar dolor de cabeza, dolor abdominal y trastornos digestivos. Es por ello que la berenjena siempre se tiene que comer cocida, ya que mediante la cocción eliminamos toda la toxicidad.

Propiedades de la berenjena

La berenjena es desintoxicante: contiene unas células que activan unas enzimas del organismo, que ayudan a desintoxicar y eliminar las sustancias nocivas del organismo.

Se utiliza para bajar peso: por cada 100 gramos solo aporta 20 calorías y nos aporta saciedad, por lo tanto, debe estar presente en las dietas para bajar de peso.

La berenjena protege contra algunos tipos de cáncer: tiene en la piel muchas propiedades antioxidantes, ya que contiene vitamina E, antocianina y ácidos fenólicos, por ello es beneficiosa para proteger al organismo de algunos tipos de cáncer.

Es beneficiosa para las embarazadas: gracias a su gran aporte de ácido fólico, la berenjena es muy recomendable para las mujeres embarazadas, sobre todo durante los primeros meses de gestación. El consumo de ácido fólico evita defectos de nacimiento del tubo neural y la formación de espina bífida en el bebé.

Protege del cáncer de hígado: la berenjena tiene unos componentes llamados glicoalcaloides, que ayudan a reducir el crecimiento de las células cancerigenas en el organismo.

Mejora la anemia: la berenjena contiene magnesio y hierro, por lo que consumida diariamente, previene la anemia.

Recomendable para los diabéticos: el gran contenido de fibra delas berenjenas ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre, por ello es muy recomendable para los diabéticos.

Protege de enfermedades hepáticas: estimula el hígado haciendo que produzca más cantidad de bilis, por ello es muy recomendable en personas con problemas hepáticos.

Reduce el colesterol: consumir berenjena reduce el colesterol en sangre, ya que esta verdura absorbe las grasas de los alimentos que comemos.

Otras propiedades de la berenjena

• Previene enfermedades cardiacas y cardiovasculares.

• Mejora la circulación.

• Es un gran diurético por su gran aporte de agua.

• Elimina toxinas del organismo.

• Regula el tránsito intestinal.

• Mejora el funcionamiento de la bilis, previene la anemia y es muy buena para la piel. Usada de manera tópica calma el dolor de las quemaduras leves por el sol.

Cómo quitarle el sabor amargo a las berenjenas

Una manera de prepararla es espolvoreándola con sal, dejar reposar durante 30 minutos, y luego quitar la humedad y la sal sobrante.

Este proceso se hace para eliminar el líquido que contiene, que puede resultar un poco amargo, y evitar que absorba mucho aceite cuanto la cocinemos.

Se pueden aprovechar mejor todas las propiedades de la berenjenas cuando la comemos cocida al horno, al vapor o a la plancha, no rebozada, frita ni con salsas.