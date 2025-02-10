Comenzá la semana con una ensalada zaalouk de berenjena, una receta de Medio Oriente

Cómo hacer ensalada de berenjena zaalouk
Ensalada de berenjenas zaalouk
- Receta: Medio Oriente
Ingredientes
- 1 kilogramos de berenjenas
- 250 gramos de tomates
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 limón
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Lavar las berenjenas y asarlas por 40 minutos en horno fuerte (se tienen que quemar).
- Picar el ajo y cortar el tomate en cubitos. Retirar las berenjenas, dejarlas entibiar, pelarlas y cortarlas en cubitos.
- En una sartén profunda, rehogar el ajo a fuego lento con 4 cucharadasde aceite de oliva. Luego agregarle lar berenjenas, los tomates y el jugo de limón. Condimentar con sal, pimienta y pimentón a gusto.
- Tapar el recipiente y cocer a fuego lento por 20 minutos.Este plato se come tibio y se sirve como entrada. Resulta exquisito con carne de cordero.