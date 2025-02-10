Gastronomía

Comenzá la semana con una ensalada zaalouk de berenjena, una receta de Medio Oriente

Receta de ensalada de berenjena zaalouk, un plato típico de Oriente Medio que contiene además tomates y abundante aceite de oliva. ¡Una delicia!

Por ABC Color
10 de febrero de 2025 - 08:31
Zaalouk, una ensalada de berenjenas típica de Medio Oriente.
Zaalouk, una ensalada de berenjenas típica de Medio Oriente.nata_vkusidey

Cómo hacer ensalada de berenjena zaalouk

Ensalada de berenjenas zaalouk

  • Receta: Medio Oriente

Ingredientes

  • 1 kilogramos de berenjenas
  • 250 gramos de tomates
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • 1 limón
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Elaboración paso a paso

  1. Lavar las berenjenas y asarlas por 40 minutos en horno fuerte (se tienen que quemar).
  2. Picar el ajo y cortar el tomate en cubitos. Retirar las berenjenas, dejarlas entibiar, pelarlas y cortarlas en cubitos.
  3. En una sartén profunda, rehogar el ajo a fuego lento con 4 cucharadasde aceite de oliva. Luego agregarle lar berenjenas, los tomates y el jugo de limón. Condimentar con sal, pimienta y pimentón a gusto.
  4. Tapar el recipiente y cocer a fuego lento por 20 minutos.Este plato se come tibio y se sirve como entrada. Resulta exquisito con carne de cordero.

