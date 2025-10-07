Gastronomía

Quesadillas de champiñones y espinacas: una saludable y deliciosa opción para compartir

Las quesadillas de champiñones y espinacas, un clásico que combina sabores terrosos con el cremoso queso mozzarella, emergen como una invitación a explorar texturas y nutrientes que enriquecen nuestra dieta diaria, todo en una simple tortilla.

Por ABC Color
24 de octubre de 2021 - 10:04
Quesadilla con champiñones.
Cómo hacer quesadillas de champiñones y espinacas

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 100 gramos de champiñones picados
  • 1 mazo de espinacas picadas en tiras
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 50 gramos de queso mozarela
  • 12 tortillas de trigo
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar una sartén, agregar el aceite de oliva y saltear los champiñones con la espinaca. Salpimentar y reservar.
  2. Poner a calentar otra sartén limpia y seca, colocar en esta una tortilla de trigo y dejar que tome calor de cada lado durante 30 segundos aproximadamente. Hacer esto con cada una de las tortillas.
  3. Colocar las tortillas sobre una tabla y aplicarle a cada una fetas de queso mozarela; seguidamente añadir la mezcla ya preparada de los champiñones con la espinaca y doblar la tortilla a la mitad (de manera que forme una media luna).
  4. Precalentar de nuevo la sartén y colocar las tortillas rellenas para que se doren y el queso en su interior se funda.
  5. Sacar de la sartén, cortarlas en tercios, emplatar y degustar.

Cómo saber si los hongos están frescos

a) Revisá las agallas debajo de la cabeza de los hongos para ver si están oscurecidas. Si se han oscurecido mucho desde la compra, tiralos.

b) Revisá si lucen secos o arrugados. Sentí los tallos y las cabezas para buscar pliegues en los hongos. Las arrugas indican que los hongos no están comestibles.

c) Olé los hongos para ver si tienen un aroma a amoníaco, el cual indicará que se han echado a perder. Si los hongos no tienen un aroma a tierra y naturaleza, es preferible tirarlos.

