Quesadillas de champiñones y espinacas: una saludable y deliciosa opción para compartir

Cómo hacer quesadillas de champiñones y espinacas
Quesadillas de champiñones y espinacas
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 100 gramos de champiñones picados
- 1 mazo de espinacas picadas en tiras
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 50 gramos de queso mozarela
- 12 tortillas de trigo
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Precalentar una sartén, agregar el aceite de oliva y saltear los champiñones con la espinaca. Salpimentar y reservar.
- Poner a calentar otra sartén limpia y seca, colocar en esta una tortilla de trigo y dejar que tome calor de cada lado durante 30 segundos aproximadamente. Hacer esto con cada una de las tortillas.
- Colocar las tortillas sobre una tabla y aplicarle a cada una fetas de queso mozarela; seguidamente añadir la mezcla ya preparada de los champiñones con la espinaca y doblar la tortilla a la mitad (de manera que forme una media luna).
- Precalentar de nuevo la sartén y colocar las tortillas rellenas para que se doren y el queso en su interior se funda.
- Sacar de la sartén, cortarlas en tercios, emplatar y degustar.