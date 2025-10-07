Gastronomía

Relleno de cebolla y queso: una receta ideal para sorprender en casa

En la búsqueda de sabores únicos, el relleno de cebolla y queso se erige como una opción irresistible, combinando la dulzura de la cebolla caramelizada con la cremosidad del queso, perfecto para tartas o empanadas. Descubrí cómo esta receta transforma ingredientes simples en una delicia culinaria.

24 de julio de 2023 - 10:07
Tarta de cebolla y queso.
Cómo hacer un relleno de cebolla y queso

Relleno de cebolla y queso

Ingredientes

  • 3 cebollas grandes
  • 3 huevos
  • 100 gramos de crema de leche
  • 200 gramos de queso semiduro de cáscara roja o amarilla
  • 15 centímetros cúbicos de aceite de oliva
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Elaboración paso a paso

  1. Cortar en juliana las cebollas.
  2. En una sartén con el aceite de oliva, rehogar las cebollas con un poco de sal a fuego bajo o medio durante, aproximadamente, unos 45 minutos o hasta que comiencen a caramelizar. Revolver de vez en cuando con una cuchara de madera.
  3. En otro recipiente, batir los huevos con la crema de leche. Añadir la nuez moscada, sal y pimienta a gusto.
  4. Agregar las cebollas y el queso cortado en cubos pequeños o rallado. Mezclar bien.
  5. Rellenar una masa de tarta y llevar al horno precalentado a 180 °C durante 35 minutos. Al sacarla del horno, dejarla reposar unos minutos antes de servirla.

 

