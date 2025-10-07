Relleno de cebolla y queso: una receta ideal para sorprender en casa

Cómo hacer un relleno de cebolla y queso
Relleno de cebolla y queso
Ingredientes
- 3 cebollas grandes
- 3 huevos
- 100 gramos de crema de leche
- 200 gramos de queso semiduro de cáscara roja o amarilla
- 15 centímetros cúbicos de aceite de oliva
- Sal, pimienta y nuez moscada
Elaboración paso a paso
- Cortar en juliana las cebollas.
- En una sartén con el aceite de oliva, rehogar las cebollas con un poco de sal a fuego bajo o medio durante, aproximadamente, unos 45 minutos o hasta que comiencen a caramelizar. Revolver de vez en cuando con una cuchara de madera.
- En otro recipiente, batir los huevos con la crema de leche. Añadir la nuez moscada, sal y pimienta a gusto.
- Agregar las cebollas y el queso cortado en cubos pequeños o rallado. Mezclar bien.
- Rellenar una masa de tarta y llevar al horno precalentado a 180 °C durante 35 minutos. Al sacarla del horno, dejarla reposar unos minutos antes de servirla.