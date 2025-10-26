Gastronomía

Galletitas keto de almendra y coco: la receta ideal para los que buscan un dulce saludable

Las galletitas keto de almendra y coco, una delicia saludable y baja en carbohidratos, prometen satisfacer tus antojos sin salirte de tu dieta. Preparalas en menos de 30 minutos y sorprendé a tus seres queridos con este irresistible postre.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 13:00
Galletitas keto de almendra y coco.
Galletitas keto de almendra y coco.Vladislav Chusov

Cómo hacer galletitas keto de almendra y coco

Galletitas keto de almendra y coco

  • Plato: Postre
  • Para: - 18–22 galletitas pequeñas

Ingredientes

  • 1 1/2 tazas de harina de almendra (finamente molida)
  • 1/2 taza de coco rallado sin azúcar (o coco finamente molido)
  • 1/3 taza de eritritol granulado o mezcla de eritritol/estevia apta para hornear
  • 1/4 taza de manteca derretida y tibia (o aceite de coco)
  • 1 huevo grande a temperatura ambiente
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/4 cucharadita de sal
  • Opcionales: ralladura de 1/2 limón o 1/2 cucharadita de canela; 30 gramos de chips de chocolate sin azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 175 °C y forrar una bandeja con papel manteca o un tapete de silicona.
  2. En un bol, mezclar harina de almendra, coco, endulzante, polvo de hornear y sal, rompiendo cualquier grumo.
  3. En otro recipiente, batir huevo, vainilla y manteca derretida (o aceite) hasta emulsionar.
  4. Integrar los líquidos a los secos. La masa debe quedar húmeda, moldeable y ligeramente pegajosa. Si está seca, añadir 1–2 cucharaditas de leche de almendras; si está muy húmeda, espolvorear un poco más de harina de almendra. Incorporar ralladura, canela o chips si se usan.
  5. Formar bolitas del tamaño de una nuez, disponerlas en la bandeja y aplanar suavemente con la palma o con el dorso de un vaso hasta 1 centímetro de grosor.
  6. Hornear de 12 a 15 minutos, hasta que los bordes se vean dorados. Retirar y dejar enfriar 10 minutos en la bandeja (se asientan al enfriar), luego pasar a una rejilla.

