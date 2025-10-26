Galletitas keto de almendra y coco: la receta ideal para los que buscan un dulce saludable

Cómo hacer galletitas keto de almendra y coco
Lea más: Sabroso budín de coco para la merienda de hoy: la receta más fácil
Galletitas keto de almendra y coco
- Plato: Postre
- Para: - 18–22 galletitas pequeñas
Ingredientes
- 1 1/2 tazas de harina de almendra (finamente molida)
- 1/2 taza de coco rallado sin azúcar (o coco finamente molido)
- 1/3 taza de eritritol granulado o mezcla de eritritol/estevia apta para hornear
- 1/4 taza de manteca derretida y tibia (o aceite de coco)
- 1 huevo grande a temperatura ambiente
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1/4 cucharadita de sal
- Opcionales: ralladura de 1/2 limón o 1/2 cucharadita de canela; 30 gramos de chips de chocolate sin azúcar
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 175 °C y forrar una bandeja con papel manteca o un tapete de silicona.
- En un bol, mezclar harina de almendra, coco, endulzante, polvo de hornear y sal, rompiendo cualquier grumo.
- En otro recipiente, batir huevo, vainilla y manteca derretida (o aceite) hasta emulsionar.
- Integrar los líquidos a los secos. La masa debe quedar húmeda, moldeable y ligeramente pegajosa. Si está seca, añadir 1–2 cucharaditas de leche de almendras; si está muy húmeda, espolvorear un poco más de harina de almendra. Incorporar ralladura, canela o chips si se usan.
- Formar bolitas del tamaño de una nuez, disponerlas en la bandeja y aplanar suavemente con la palma o con el dorso de un vaso hasta 1 centímetro de grosor.
- Hornear de 12 a 15 minutos, hasta que los bordes se vean dorados. Retirar y dejar enfriar 10 minutos en la bandeja (se asientan al enfriar), luego pasar a una rejilla.