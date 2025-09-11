Gastronomía

Pepas de mandarina: una receta sencilla y deliciosa para sorprender

Las pepas de mandarina, una delicia que combina la suavidad de una galletita con el dulce cítrico de la mermelada, evocan memorias de la infancia. Esta receta, perfecta para compartir, ofrece un sabor inigualable en cada bocado.

Por ABC Color
09 de junio de 2022 - 16:19
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Pepas con dulce de mandarina.
Pepas con dulce de mandarina.Shutterstock

Cómo hacer pepas con dulce de mandarina

Pepas de mandarina

  • Para: Para 35 a 40 galletitas

Ingredientes

  • 250 gramos de manteca
  • 250 gramos de azúcar impalpable
  • 2 yemas
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de cáscara de mandarinas cortaditas
  • 500 gramos de harina
  • 4 cucharaditas de polvo de hornear
  • Mermelada de mandarina, cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca con el azúcar, las yemas y los huevos hasta integrar bien.
  2. Agregar las cáscaras cortaditas junto con el polvo de hornear. Mezclar bien sin amasar. Dejar descansar unos 10 minutos.
  3. Tomar porciones de la masa, formar unas bolitas y aplanar con la palma de las manos. Presionar en el centro con el dedo y poner allí la mermelada.
  4. Colocarlas en bandejas enmantecadas y enharinadas, y hornear a fuego moderado de 25 a 30 minutos. Cuando se enfríen, guardar en frascos.

