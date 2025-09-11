Pepas de mandarina: una receta sencilla y deliciosa para sorprender

Cómo hacer pepas con dulce de mandarina
Lea más: Receta de tarta de ricota: sabor ligero y sencillo para el postre
Pepas de mandarina
- Para: Para 35 a 40 galletitas
Ingredientes
- 250 gramos de manteca
- 250 gramos de azúcar impalpable
- 2 yemas
- 2 huevos
- 2 cucharadas de cáscara de mandarinas cortaditas
- 500 gramos de harina
- 4 cucharaditas de polvo de hornear
- Mermelada de mandarina, cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca con el azúcar, las yemas y los huevos hasta integrar bien.
- Agregar las cáscaras cortaditas junto con el polvo de hornear. Mezclar bien sin amasar. Dejar descansar unos 10 minutos.
- Tomar porciones de la masa, formar unas bolitas y aplanar con la palma de las manos. Presionar en el centro con el dedo y poner allí la mermelada.
- Colocarlas en bandejas enmantecadas y enharinadas, y hornear a fuego moderado de 25 a 30 minutos. Cuando se enfríen, guardar en frascos.