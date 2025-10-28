Aprendé a hacer rollos de canela esponjosos en simples pasos

Cómo hacer rollos de canela esponjosos
Lea más: Aprendé a preparar un delicioso postre Rogel en simples pasos
Rollos de canela
- Plato: Postre
Ingredientes
Masa:
- 550 gramos de harina 0000
- 50 gramos de levadura fresca
- 330 cc de leche
- 50 gramos de azúcar
- 50 gramos de manteca
Empaste:
- 100 gramos de manteca
Relleno:
- Azúcar negra
- Canela molida
- Pasas de uvas
Elaboración paso a paso
- Hacer una corona con la harina y colocar en el centro la leche tibia y el azúcar. Sumar la levadura previamente hidratada con una cucharada de los totales de leche, harina y azúcar.
- Comenzar a tomar e incorporar la manteca pomada, amasar unos minutos y descansar para que leude al doble.
- Desgasificar y untar con manteca pomada. Espolvorear con azúcar negra, canela y pasas de uvas.
- Enrollar formando un cilindro y cortar rollitos.
- Colocarlos en una placa para horno enmantecada y enharinada con el corte hacia arriba.
- Dejar leudar al doble de su tamaño.
- Llevar al horno precalentado a 180 °C por 35 minutos. Dejar enfriar.