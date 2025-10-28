Gastronomía

Aprendé a hacer rollos de canela esponjosos en simples pasos

Mejorá tu merienda con esta receta rápida de roll de canela sin complicaciones, especial para amantes de lo dulce, sabroso y esponjoso.

Por ABC Color
28 de octubre de 2025 - 15:52
Rolls de canela.
Rolls de canela.Shutterstock

Cómo hacer rollos de canela esponjosos

Rollos de canela

  • Plato: Postre

Ingredientes

Masa:

  • 550 gramos de harina 0000
  • 50 gramos de levadura fresca
  • 330 cc de leche
  • 50 gramos de azúcar
  • 50 gramos de manteca

Empaste:

  • 100 gramos de manteca

Relleno:

  • Azúcar negra
  • Canela molida
  • Pasas de uvas

Elaboración paso a paso

  1. Hacer una corona con la harina y colocar en el centro la leche tibia y el azúcar. Sumar la levadura previamente hidratada con una cucharada de los totales de leche, harina y azúcar.
  2. Comenzar a tomar e incorporar la manteca pomada, amasar unos minutos y descansar para que leude al doble.
  3. Desgasificar y untar con manteca pomada. Espolvorear con azúcar negra, canela y pasas de uvas.
  4. Enrollar formando un cilindro y cortar rollitos.
  5. Colocarlos en una placa para horno enmantecada y enharinada con el corte hacia arriba.
  6. Dejar leudar al doble de su tamaño.
  7. Llevar al horno precalentado a 180 °C por 35 minutos. Dejar enfriar.