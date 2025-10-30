Gastronomía

Cómo hacer un Martini “sangriento” para la fiesta de Halloween

Este Halloween, transformá tu celebración con el Martini “sangriento”, una mezcla de sabores tempestuosos que asombrará a tus invitados. Desde el toque de granadina hasta su decoración escalofriante, descubrí la receta más intrigante de la temporada.

30 de octubre de 2025 - 13:00
Martini de Halloween.
Shutterstock

Martini "sangriento"

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 60 mililitros de vodka o ginebra
  • 15 mililitros de vermut seco (opcional, para un perfil más clásico)
  • 20 mililitros de sirope de granadina o puré de frambuesa/cereza/frutilla colado
  • 10 mililitros de zumo de lima o limón recién exprimido (equilibra el dulzor)
  • Hielo
  • Opcional: 1–2 gotas de amargo de naranja o Angostura
  • Decoración: “ojo” de lichi con arándano, frambuesas frescas o borde azucarado rojo

Elaboración paso a paso

  1. Enfriar previamente una copa de Martini en el congelador durante 10 minutos o con hielo y agua.
  2. En una coctelera con abundante hielo, combinar el vodka o la ginebra, el vermut (si se usa), el zumo cítrico y el sirope o puré rojo. Agitar enérgicamente 10–12 segundos hasta que la coctelera esté bien fría.
  3. Desechar el hielo de la copa y colar el contenido con colador fino para un acabado sedoso.
  4. Para el efecto “sangrado”: verter una cucharadita extra de granadina por el borde interior de la copa y dejar que caiga en filamentos; pintar el interior con un hilo de coulis usando una cucharilla para crear “goteras”.
  5. Decorar con un “ojo”: rellenar un lichi en conserva con un arándano y atravesar con un palillo. Alternativamente, colocar una frambuesa o un twist de piel de naranja.

