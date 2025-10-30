Cómo hacer un Martini “sangriento” para la fiesta de Halloween

Cómo hacer un Martini “sangriento” para Halloween
Martini "sangriento"
- Plato: Trago
Ingredientes
- 60 mililitros de vodka o ginebra
- 15 mililitros de vermut seco (opcional, para un perfil más clásico)
- 20 mililitros de sirope de granadina o puré de frambuesa/cereza/frutilla colado
- 10 mililitros de zumo de lima o limón recién exprimido (equilibra el dulzor)
- Hielo
- Opcional: 1–2 gotas de amargo de naranja o Angostura
- Decoración: “ojo” de lichi con arándano, frambuesas frescas o borde azucarado rojo
Elaboración paso a paso
- Enfriar previamente una copa de Martini en el congelador durante 10 minutos o con hielo y agua.
- En una coctelera con abundante hielo, combinar el vodka o la ginebra, el vermut (si se usa), el zumo cítrico y el sirope o puré rojo. Agitar enérgicamente 10–12 segundos hasta que la coctelera esté bien fría.
- Desechar el hielo de la copa y colar el contenido con colador fino para un acabado sedoso.
- Para el efecto “sangrado”: verter una cucharadita extra de granadina por el borde interior de la copa y dejar que caiga en filamentos; pintar el interior con un hilo de coulis usando una cucharilla para crear “goteras”.
- Decorar con un “ojo”: rellenar un lichi en conserva con un arándano y atravesar con un palillo. Alternativamente, colocar una frambuesa o un twist de piel de naranja.