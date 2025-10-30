Gastronomía

En el Día Internacional del Arroz hacé un sabroso arroz con leche

Cada 31 de octubre se celebra el Día Internacional del Arroz y, para celebrarlo, te mostramos cómo preparar el más delicioso arroz con leche al horno microondas, un postre que nunca falla.

Por ABC Color
21 de febrero de 2023 - 16:07
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Arroz con leche.
Arroz con leche.Shutterstock

Cómo hacer arroz con leche al microondas

Arroz con leche al microondas

  • Para: Para 10 porciones

Ingredientes

  • 125 gramos de azúcar
  • 125 gramos de arroz 0000
  • 1 litro de leche
  • La cáscara de 1/2 limón
  • Canela, a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Colocar en un bol amplio (para 3 litros de capacidad) el arroz con la leche y dejar reposar por lo menos ½ hora.
  2. Cocinar 10 minutos al máximo (100 %), removiendo a mitad de tiempo.
  3. Agregar el azúcar y la cáscara de limón; revolver. Cocinar 10 minutos más al máximo (100 %). Remover siempre a mitad del tiempo, para que el calor se difunda equitativamente.
  4. Cubrir y dejar reposar 10 minutos. Es importante respetar este tiempo de reposo, ya que el arroz va a seguir absorbiendo líquido y logrando así la consistencia deseada.
  5. Consumir frío o tibio, con canela o dulce de leche, para los más golosos.