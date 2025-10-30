En el Día Internacional del Arroz hacé un sabroso arroz con leche

Cómo hacer arroz con leche al microondas
Lea más: Sabor del Caribe: receta de arroz con coco
Arroz con leche al microondas
- Para: Para 10 porciones
Ingredientes
- 125 gramos de azúcar
- 125 gramos de arroz 0000
- 1 litro de leche
- La cáscara de 1/2 limón
- Canela, a gusto
Elaboración paso a paso
- Colocar en un bol amplio (para 3 litros de capacidad) el arroz con la leche y dejar reposar por lo menos ½ hora.
- Cocinar 10 minutos al máximo (100 %), removiendo a mitad de tiempo.
- Agregar el azúcar y la cáscara de limón; revolver. Cocinar 10 minutos más al máximo (100 %). Remover siempre a mitad del tiempo, para que el calor se difunda equitativamente.
- Cubrir y dejar reposar 10 minutos. Es importante respetar este tiempo de reposo, ya que el arroz va a seguir absorbiendo líquido y logrando así la consistencia deseada.
- Consumir frío o tibio, con canela o dulce de leche, para los más golosos.