¡Halloween delicioso! Prepará estos dedos de bruja salados y sorprendé a tus invitados

Cómo hacer dedos de bruja salados
Dedos de bruja salados para Halloween
- Plato: Entrada
- Para: para 12 unidades
Ingredientes
- 300 gramos de harina de trigo común
- 180 mililitros de agua tibia
- 5 gramos de levadura seca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de azúcar
- 12 almendras laminadas o semillas (para las “uñas”)
- Salsa de tomate espesa o pesto (para decorar)
- Opcional: parmesano rallado, ajo en polvo, romero, orégano o pimentón ahumado
- Versión rápida: masa de pizza refrigerada; versión integral: sustituir ⅓ de la harina por integral; versión vegana: omitir el huevo y sellar con agua o leche vegetal; usar semilla de calabaza como uña
Elaboración paso a paso
- En un cuenco, mezclar el agua tibia con la levadura y una pizca de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
- Añadir la harina, la sal y el aceite de oliva. Amasar hasta obtener una textura elástica.
- Primer levado: cubrir con un paño y dejar reposar en un lugar templado durante 60 a 90 minutos, hasta que duplique su volumen.
- Para dar forma a los dedos dividir la masa en 12 porciones. Estirar con las manos, afinando las puntas. Con un cuchillo, hacer pequeñas incisiones para marcar los nudillos. Pincelar la punta con huevo batido, aceite o agua, y pegar una almendra o semilla.
- Colocar en una bandeja y cocinar a 200 °C durante 12 a 15 minutos, hasta dorar.
- Para un acabado rústico pincelar con aceite de oliva y ajo granulado antes de hornear.
- Al salir del horno, colocar una pequeña cantidad de salsa de tomate o pesto en la base de la uña para simular sangre.