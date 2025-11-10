Bombones de cacao 100% y pimienta rosa: el snack saludable y potente que sustituye al café

Cómo hacer bombones saludables de cacao
Bombones saludables de cacao
- Plato: Postre
- Para: 12–16 unidades
Ingredientes
- 120 gramos de chocolate 100% cacao (o pasta de cacao)
- 1–2 cucharadas de aceite de coco virgen (opcional, para textura más sedosa)
- 1 cucharadita de pimienta rosa en grano, ligeramente machacada
- 1 pizca de sal marina en escamas
- Opcionales al gusto: ralladura fina de naranja, vainilla natural, nibs de cacao, frutos secos picados
- Endulzante opcional: 1–2 cucharaditas de eritritol pulverizado o miel (si se prefiere suavizar el amargor; la versión “100%” va sin endulzante)
Elaboración paso a paso
- Preparar un baño maría suave. Picar el chocolate y fundirlo lentamente sin superar los 45–48 °C, removiendo hasta que esté liso. En microondas, calentar a potencia baja en tandas de 20–30 segundos, mezclando entre cada una.
- Retirar del calor. Incorporar el aceite de coco y mezclar hasta emulsionar. Añadir el endulzante si se usa y disolver bien.
- Machacar la pimienta rosa en un mortero (no pulverizar por completo) y mezclar con el chocolate junto con la pizca de sal.
- Verter en moldes de bombones o en una bandeja forrada para luego trocear. Golpear suavemente el molde para eliminar burbujas.
- Si se desea, espolvorear por encima más pimienta rosa, nibs o ralladura.
- Refrigerar 20–30 minutos, o hasta que estén firmes. Desmoldar.