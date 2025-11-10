Gastronomía

Bombones de cacao 100% y pimienta rosa: el snack saludable y potente que sustituye al café

La tendencia de los postres saludables cobra fuerza: los bombones de cacao 100% llegan para sorprender con su sabor y beneficios nutritivos. Perfectos para los amantes del chocolate que buscan indulgencia sin culpa, esta receta promete deleitar y sorprender.

Por ABC Color
10 de noviembre de 2025 - 11:00
Bombones de cacao.
Cómo hacer bombones saludables de cacao

Bombones saludables de cacao

  • Plato: Postre
  • Para: 12–16 unidades

Ingredientes

  • 120 gramos de chocolate 100% cacao (o pasta de cacao)
  • 1–2 cucharadas de aceite de coco virgen (opcional, para textura más sedosa)
  • 1 cucharadita de pimienta rosa en grano, ligeramente machacada
  • 1 pizca de sal marina en escamas
  • Opcionales al gusto: ralladura fina de naranja, vainilla natural, nibs de cacao, frutos secos picados
  • Endulzante opcional: 1–2 cucharaditas de eritritol pulverizado o miel (si se prefiere suavizar el amargor; la versión “100%” va sin endulzante)

Elaboración paso a paso

  1. Preparar un baño maría suave. Picar el chocolate y fundirlo lentamente sin superar los 45–48 °C, removiendo hasta que esté liso. En microondas, calentar a potencia baja en tandas de 20–30 segundos, mezclando entre cada una.
  2. Retirar del calor. Incorporar el aceite de coco y mezclar hasta emulsionar. Añadir el endulzante si se usa y disolver bien.
  3. Machacar la pimienta rosa en un mortero (no pulverizar por completo) y mezclar con el chocolate junto con la pizca de sal.
  4. Verter en moldes de bombones o en una bandeja forrada para luego trocear. Golpear suavemente el molde para eliminar burbujas.
  5. Si se desea, espolvorear por encima más pimienta rosa, nibs o ralladura.
  6. Refrigerar 20–30 minutos, o hasta que estén firmes. Desmoldar.

