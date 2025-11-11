El arte de preparar un pastel de ángel: ingredientes y secretos

Cómo hacer pastel de ángel
Pastel de ángel
- Para: Para 10 porciones
Ingredientes
- 12 claras de huevo
- 1 pizca de sal fina
- 1 y ½ cucharadita de cremor tártaro
- 250 gramos de azúcar
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 200 gramos de harina 0000
Elaboración paso a paso
- Batir las claras a medio punto, agregar la sal y el cremor tártaro. Seguir batiendo hasta llegar a punto nieve.
- Agregar el azúcar en forma de lluvia y seguir batiendo hasta obtener un merengue firme. Verter la esencia de vainilla.
- Tamizar cinco veces la harina junto con el almidón de maíz y añadir sobre el merengue, revolviendo en forma envolvente.
- Verter la preparación en un molde con tubo central desmontable.
- Llevar a horno precalentado a 170 ºC durante 45 minutos. Pasado este tiempo, retirar la torta, invertir el molde y dejar que se enfríe dentro del molde (se desprenderá sola). Servir con una compota de frutas.