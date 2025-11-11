Gastronomía

El arte de preparar un pastel de ángel: ingredientes y secretos

El pastel de ángel, un clásico en repostería, destaca por su ligereza y esponjosidad. Con solo seis ingredientes, despierta el interés de los amantes de la cocina, invitando a explorar su sencillez y exquisitez en cada bocado.

Por ABC Color
10 de mayo de 2023 - 09:56
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Pastel de ángel con frutillas, imagen ilustrativa.
Pastel de ángel con frutillas, imagen ilustrativa.pamela_d_mcadams

Cómo hacer pastel de ángel

Lea más: Crepes deliciosos y fáciles: ¡la receta que no te podés perder!

Pastel de ángel

  • Para: Para 10 porciones

Ingredientes

  • 12 claras de huevo
  • 1 pizca de sal fina
  • 1 y ½ cucharadita de cremor tártaro
  • 250 gramos de azúcar
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 200 gramos de harina 0000

Elaboración paso a paso

  1. Batir las claras a medio punto, agregar la sal y el cremor tártaro. Seguir batiendo hasta llegar a punto nieve.
  2. Agregar el azúcar en forma de lluvia y seguir batiendo hasta obtener un merengue firme. Verter la esencia de vainilla.
  3. Tamizar cinco veces la harina junto con el almidón de maíz y añadir sobre el merengue, revolviendo en forma envolvente.
  4. Verter la preparación en un molde con tubo central desmontable.
  5. Llevar a horno precalentado a 170 ºC durante 45 minutos. Pasado este tiempo, retirar la torta, invertir el molde y dejar que se enfríe dentro del molde (se desprenderá sola). Servir con una compota de frutas.