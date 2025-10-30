Gastronomía

Crepes deliciosos y fáciles: ¡la receta que no te podés perder!

La masa de crepes, un arte culinario que combina simplicidad y sofisticación, invita a explorar su historia e ingredientes. Con solo cinco componentes, su versatilidad ha conquistado paladares en todo el mundo, desde un desayuno ligero hasta un postre exquisito.

Por ABC Color
20 de agosto de 2023 - 16:22
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Masa de crepes.
Masa de crepes.Shutterstock

Cómo hacer una masa de crepes

Lea más: Tres desayunos top: las recetas que te faltaban

Masa de crepes

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 250 gramos de harina 0000
  • 2 huevos
  • 500 centímetros cúbicos de leche entera
  • Aceite de oliva virgen
  • 1 pizca de sal fina

Elaboración paso a paso

  1. En un bol colocar la leche, la harina, los huevos, la sal y un chorrito de aceite y licuar o mixar hasta obtener una pasta homogénea.
  2. Dejar descansar en la heladera por lo menos 30 minutos.
  3. Calentar la sartén y rociarla con ½ cucharada de aceite.
  4. Agregar un cucharón de mezcla y extenderla en la sartén hasta que quede bien fina.
  5. Dejar cocinar de un lado, rellenar, doblar en triángulos y servir inmediatamente.