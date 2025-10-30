Crepes deliciosos y fáciles: ¡la receta que no te podés perder!

Cómo hacer una masa de crepes
Masa de crepes
- Plato: Postre
Ingredientes
- 250 gramos de harina 0000
- 2 huevos
- 500 centímetros cúbicos de leche entera
- Aceite de oliva virgen
- 1 pizca de sal fina
Elaboración paso a paso
- En un bol colocar la leche, la harina, los huevos, la sal y un chorrito de aceite y licuar o mixar hasta obtener una pasta homogénea.
- Dejar descansar en la heladera por lo menos 30 minutos.
- Calentar la sartén y rociarla con ½ cucharada de aceite.
- Agregar un cucharón de mezcla y extenderla en la sartén hasta que quede bien fina.
- Dejar cocinar de un lado, rellenar, doblar en triángulos y servir inmediatamente.