Pesto y algunas variantes: las recetas que necesitabas

Cómo hacer un pesto tradicional genovés
Pesto tradicional genovés
- Plato: Dip
- Receta: italiana
Ingredientes
- 40 a 50 hojas grandes de albahaca fresca (40 gramos)
- 30 gramos de piñones
- 60 gramos de queso rallado: 40 gramos de Parmigiano Reggiano y 20 gramos de Pecorino
- 1 diente de ajo pequeño
- 80 a 120 mililitros de aceite de oliva virgen extra
- Sal fina, a gusto
Elaboración paso a paso
- Enfriar el mortero o el vaso de la procesadora antes de comenzar.
- Triturar el ajo con una pizca de sal en el mortero hasta formar una pasta.
- Incorporar los piñones y continuar moliendo hasta obtener una crema.
- Agregar la albahaca en tandas, triturando con movimientos circulares. Procurar no recalentar la mezcla, para así resguardar el aroma y el color.
- Añadir los quesos rallados y mezclar bien.
- Incorporar el aceite de oliva poco a poco; mientras seguir mezclando hasta obtener una salsa densa, brillante y homogénea. Ajustar de sal a gusto.