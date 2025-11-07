Gastronomía

Deliciosa tarta de coliflor y quesos: el plato perfecto para sorprender

La irresistible tarta de coliflor y quesos está lista para revolucionar tu mesa. Con ingredientes frescos y un toque gourmet, esta receta ideal para ocho personas es la tendencia culinaria que transformará tus comidas, deleitando a todos con cada bocado.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2022 - 10:06
Tarta de coliflor y queso, imagen ilustrativa.
Tarta de coliflor y queso, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer tarta de coliflor y quesos

Tarta de coliflor y quesos

  • Para: Para 8 porciones

Ingredientes

Masa

  • 150 gramos de harina 0000
  • 150 gramos de harina de salvado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal fina
  • Agua, cantidad necesaria

Relleno

  • 1 coliflor
  • 1 cebolla
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 100 centímetros cúbicos de leche
  • 1 cebollita de verdeo
  • 100 gramos de mozzarela
  • 100 gramos de queso rallado
  • 100 gramos de queso crema
  • 3 huevos

Elaboración paso a paso

  1. Tamizar juntas las harinas y la sal.
  2. Colocar en un bol, hacer un hueco y en el centro agregar el aceite y agua fría de a poco.
  3. Mezclar con cuchara agregando de a poco más agua hasta obtener una masa.
  4. Volcar sobre la mesada enharinada, amasar y formar un bollo liso y tierno. Dejar descansar 30 minutos.
  5. Luego estirar el bollo hasta que quede de ½ centímetrode espesor.
  6. Enrollar la masa en el palote y forrar una tartera levemente aceitada. Pinchar la base con un tenedor.
  7. Llevar a horno caliente por 5 minutos para precocinar la masa.
  8. Separar las flores de la coliflor y hervirlas en agua con sal hasta que estén tiernas.
  9. Rehogar en una sartén aceitada la cebolla y la cebollita de verdeo picadas. Agregar las flores de coliflor hervidas, añadir la leche y dejar cocinar unos minutos a fuego bajo.
  10. En un bol batir los huevos, agregar el queso rallado, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Agregar la preparación de la sartén, añadir la mozzarela rallada y el queso crema. Mezclar bien.
  11. Volcar el relleno en la tartera y espolvorear con queso rallado. Llevar a horno a 180 ºC hasta que el relleno esté compacto y la superficie de la tarta esté doradita.

 