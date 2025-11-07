Deliciosa tarta de coliflor y quesos: el plato perfecto para sorprender

Cómo hacer tarta de coliflor y quesos
Tarta de coliflor y quesos
- Para: Para 8 porciones
Ingredientes
Masa
- 150 gramos de harina 0000
- 150 gramos de harina de salvado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal fina
- Agua, cantidad necesaria
Relleno
- 1 coliflor
- 1 cebolla
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 100 centímetros cúbicos de leche
- 1 cebollita de verdeo
- 100 gramos de mozzarela
- 100 gramos de queso rallado
- 100 gramos de queso crema
- 3 huevos
Elaboración paso a paso
- Tamizar juntas las harinas y la sal.
- Colocar en un bol, hacer un hueco y en el centro agregar el aceite y agua fría de a poco.
- Mezclar con cuchara agregando de a poco más agua hasta obtener una masa.
- Volcar sobre la mesada enharinada, amasar y formar un bollo liso y tierno. Dejar descansar 30 minutos.
- Luego estirar el bollo hasta que quede de ½ centímetrode espesor.
- Enrollar la masa en el palote y forrar una tartera levemente aceitada. Pinchar la base con un tenedor.
- Llevar a horno caliente por 5 minutos para precocinar la masa.
- Separar las flores de la coliflor y hervirlas en agua con sal hasta que estén tiernas.
- Rehogar en una sartén aceitada la cebolla y la cebollita de verdeo picadas. Agregar las flores de coliflor hervidas, añadir la leche y dejar cocinar unos minutos a fuego bajo.
- En un bol batir los huevos, agregar el queso rallado, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Agregar la preparación de la sartén, añadir la mozzarela rallada y el queso crema. Mezclar bien.
- Volcar el relleno en la tartera y espolvorear con queso rallado. Llevar a horno a 180 ºC hasta que el relleno esté compacto y la superficie de la tarta esté doradita.