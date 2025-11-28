No dejes de hacer Stollen, el pan dulce alemán que será un plus para tu mesa esta Navidad

Cómo hacer Stollen navideño
Stollen
- Plato: Postre
- Receta: alemana
Ingredientes
Para la esponja:
Elaboración paso a paso
- Esponja: colocar en un bol la harina, los huevos, la levadura y el azúcar. Mezclar y dejar reposar 1 hora.
- Masa: diluir el azúcar y la sal en los líquidos (yema, esencias y licor). Integrar la harina y hacer una mezcla. Incorporar la esponja de a poco y, finalmente, la manteca. Amasar hasta obtener medio punto. Dejar reposar esta masa por 20 minutos.
- Incorporar las frutas, pasas y almendras hasta integrarlas muy bien.
- Cortar piezas de 500 gramos, bollear y dejar descansar cubierto con plástico por 10 minutos.
- Aplastar la masa en forma alargada, colocar la pasta de almendras en el centro y, a lo largo, tapar. Colocar las piezas en placas lubricadas. Dejar puntear.
- Cocinar en horno precalentado a 180 ºC por 35 minutos. Una vez listos, pincelar con manteca derretida y espolvorearles azúcar impalpable.