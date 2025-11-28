Gastronomía

No dejes de hacer Stollen, el pan dulce alemán que será un plus para tu mesa esta Navidad

El Stollen, tradicional pan dulce alemán, simboliza la llegada de las festividades navideñas. Con ingredientes como frutas abrillantadas y almendras, su elaboración mezcla historia y sabor, evocando memorias de reuniones familiares en cada bocado.

Por ABC Color
08 de diciembre de 2024 - 06:00
Stollen.
Stollen.

Cómo hacer Stollen navideño

Stollen

  • Plato: Postre
  • Receta: alemana

Ingredientes

Para la esponja:

Elaboración paso a paso

  1. Esponja: colocar en un bol la harina, los huevos, la levadura y el azúcar. Mezclar y dejar reposar 1 hora.
  2. Masa: diluir el azúcar y la sal en los líquidos (yema, esencias y licor). Integrar la harina y hacer una mezcla. Incorporar la esponja de a poco y, finalmente, la manteca. Amasar hasta obtener medio punto. Dejar reposar esta masa por 20 minutos.
  3. Incorporar las frutas, pasas y almendras hasta integrarlas muy bien.
  4. Cortar piezas de 500 gramos, bollear y dejar descansar cubierto con plástico por 10 minutos.
  5. Aplastar la masa en forma alargada, colocar la pasta de almendras en el centro y, a lo largo, tapar. Colocar las piezas en placas lubricadas. Dejar puntear.
  6. Cocinar en horno precalentado a 180 ºC por 35 minutos. Una vez listos, pincelar con manteca derretida y espolvorearles azúcar impalpable.