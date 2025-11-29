Sorprendé a todos con un Bûche de Noël: ¡la receta festiva que necesitás en tu mesa!

Cómo hacer Bûche de Noël
Lea más: Pastel festivo con glaseado de chocolate blanco y mandarinas
Bûche de Noël
- Plato: Postre
- Receta: francesa
- Para: Para 8 personas
Ingredientes
- 1 pionono
- 125 gramos de chocolate cobertura
- 120 gramos de crema de leche bien fría
- 80 gramos de crema de leche
- 3 yemas de huevo
Elaboración paso a paso
- Batir la crema de leche fría hasta medio punto. El punto lo encontramos cuando al tomar la mezcla con la espátula, si giramos la espátula, cae un poco de crema y otro poco queda en la espátula.
- Poner a hervir la crema de leche restante. Una vez que hierva, verterla sobre el chocolate picado y dejar unos segundos sin remover. Luego remover hasta que el chocolate se deshaga del todo.
- Añadir las yemas de huevo e incorporarla de a una, con el calor del chocolate se irán eliminando las posibles bacterias.
- Añadir la crema semibatida con tres golpes. Para los dos primeros utilizar las varillas, pero sin batir en exceso. El último se hace con la espátula, envolviendo la masa.
- Extender el relleno en el pionono y arrollar.
- Bañar con chocolate cobertura y decorar con muñequitos de merengue.