Sorprendé a todos con un Bûche de Noël: ¡la receta festiva que necesitás en tu mesa!

La mágica temporada navideña resalta con el Bûche de Noël, un postre francés que combina la suavidad del pionono y el chocolate blanco, perfecto para sorprender a tus invitados. Descubrí cómo crear esta delicia que iluminará tus festividades.

Por ABC Color
08 de diciembre de 2024 - 13:39
Bûche de Noël.
Bûche de Noël.Shutterstock

Cómo hacer Bûche de Noël

Bûche de Noël

  • Plato: Postre
  • Receta: francesa
  • Para: Para 8 personas

Ingredientes

  • 1 pionono
  • 125 gramos de chocolate cobertura
  • 120 gramos de crema de leche bien fría
  • 80 gramos de crema de leche
  • 3 yemas de huevo

Elaboración paso a paso

  1. Batir la crema de leche fría hasta medio punto. El punto lo encontramos cuando al tomar la mezcla con la espátula, si giramos la espátula, cae un poco de crema y otro poco queda en la espátula.
  2. Poner a hervir la crema de leche restante. Una vez que hierva, verterla sobre el chocolate picado y dejar unos segundos sin remover. Luego remover hasta que el chocolate se deshaga del todo.
  3. Añadir las yemas de huevo e incorporarla de a una, con el calor del chocolate se irán eliminando las posibles bacterias.
  4. Añadir la crema semibatida con tres golpes. Para los dos primeros utilizar las varillas, pero sin batir en exceso. El último se hace con la espátula, envolviendo la masa.
  5. Extender el relleno en el pionono y arrollar.
  6. Bañar con chocolate cobertura y decorar con muñequitos de merengue.