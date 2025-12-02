¡Canapés fáciles y vistosos! Cinco ideas para abrir tu cena navideña sin complicaciones

Gran parte del espíritu festivo se logra con la decoración. ¿A quién no le gustan las luces y los típicos colores rojo y verde que abundan cada fin de año? Una forma atractiva y diferente de recibir a tus invitados es a través de creativos canapés navideños con los que podés deleitarlos antes del plato principal.

Las opciones son infinitas y no tienen por qué ser complicadas. A veces solo se trata de disponer tus ingredientes favoritos en forma de corona, arbolito o estrella.

¿Qué te parece una base de pan semillas, un poco de salmón y finas láminas de pepino para formar pequeños pinchos de árbol de Navidad?

Otra forma de incluir arbolitos navideños es con una base de huevo duro, un relleno de yema de huevo y hierbas y un poco de locote rojo picado para decorar.

Si buscás algo que conlleve el mínimo esfuerzo te recomendamos hacer pinchos de tomate cherry, aceitunas y queso, y disponerlos en una forma de corona con dips de mayonesa casera.

Otros arbolitos que van a brillar en tu mesa son los de galletitas saladas, queso crema y eneldo. Para la estrella usá anís estrellado y ya está.

¿Y para los más pequeños? Unos sandwiches de jamón y queso en forma de estrellas serán suficientes para arrancar algunas sonrisas.

Con solo algunos ingredientes podés dar color y ambiente festivo a tu mesa navideña desde el primer bocado.