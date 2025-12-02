Gastronomía

¡Cordon bleu de pechuga! La receta que llevará tus cenas festivas al siguiente nivel

El cordon bleu de pechuga, un ícono de la cocina, renace en la mesa familiar navideña. Con la combinación perfecta de pollo, queso y jamón, descubrí cómo transformar ingredientes sencillos en un plato que deslumbra.

Por ABC Color
17 de diciembre de 2023 - 16:26
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Cordon Bleu.
Cordon Bleu.Shutterstock

Cómo hacer un cordon bleu de pechuga

Lea más: Reinventá tu cena con esta receta de pechuga asada al limón y romero

Cordon bleu de pechuga

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo
  • ½ taza de leche
  • 1 mazo de perejil picado
  • 2 cucharadas de mostaza
  • 2 huevos
  • 150 gramos de galleta molida

Relleno: 

  • 6 fetas de queso mozarela
  • 6 fetas de jamón de pollo
  • Sal, pimienta, ajo en polvo, ralladura de limón, orégano fresco

Elaboración paso a paso

  1. Condimentar los bifes de cada media pechuga. Dejar macerar en la heladera por 1 hora.
  2. Luego rellenar con el jamón y el queso. Dejar los bifes en forma de media pechuga y cerrar la unión con un palillo. Apanar.
  3. Llevar al horno precalentado a 180 °C por 30 minutos. Servir entero o en rodajas.