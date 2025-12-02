¡Cordon bleu de pechuga! La receta que llevará tus cenas festivas al siguiente nivel

Cómo hacer un cordon bleu de pechuga
Cordon bleu de pechuga
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- ½ taza de leche
- 1 mazo de perejil picado
- 2 cucharadas de mostaza
- 2 huevos
- 150 gramos de galleta molida
Relleno:
- 6 fetas de queso mozarela
- 6 fetas de jamón de pollo
- Sal, pimienta, ajo en polvo, ralladura de limón, orégano fresco
Elaboración paso a paso
- Condimentar los bifes de cada media pechuga. Dejar macerar en la heladera por 1 hora.
- Luego rellenar con el jamón y el queso. Dejar los bifes en forma de media pechuga y cerrar la unión con un palillo. Apanar.
- Llevar al horno precalentado a 180 °C por 30 minutos. Servir entero o en rodajas.