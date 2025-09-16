Reinventá tu cena con esta receta de pechuga asada al limón y romero

Cómo hacer pechuga asada con limón y romero
Lea más: Snack al estilo del Super Bowl: receta de chicken fingers con salsa de kétchup
Alberto Giordano (Pechuga asada con limón y romero)
- Plato: Plato principal
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 200 gramos de pechuga de pollo
- 150 centímetros cúbicos de aceite de oliva
- 1 limón
- Hebras de romero fresco
- Sal fina
- 3 mazos de espinacas
- 80 centímetros cúbicos de crema de leche
- 100 gramos gramos de arroz hervido
Elaboración paso a paso
- Rallar el limón. Reservar la ralladura. Luego exprimir su jugo y reservar.
- Dorar la pechuga de pollo en el aceite de oliva; agregar el jugo de limón y las hebras de romero.
- Blanquear la espinaca pasándola por agua hervida. Escurrir.
- Licuar la espinaca previamente blanqueada con la crema y llevar al fuego para reducir.
- Saltear el arroz hervido con la ralladura de limón y un toque del jugo.
- Servir la crema de espinaca como espejo, colocar encima la pechuga de pollo y acompañar con el arroz al limón como guarnición.