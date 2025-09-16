Gastronomía

Reinventá tu cena con esta receta de pechuga asada al limón y romero

La pechuga asada con limón y romero, un plato que une frescura y sabor intenso, promete deleitar paladares combinando ingredientes frescos que impulsan cada bocado hacia una experiencia gastronómica sublime.

Por ABC Color
13 de marzo de 2023 - 08:53
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Pechuga asada con limón y romero.
Pechuga asada con limón y romero.Shutterstock

Cómo hacer pechuga asada con limón y romero

Lea más: Snack al estilo del Super Bowl: receta de chicken fingers con salsa de kétchup

Alberto Giordano (Pechuga asada con limón y romero)

  • Plato: Plato principal
  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 200 gramos de pechuga de pollo
  • 150 centímetros cúbicos de aceite de oliva
  • 1 limón
  • Hebras de romero fresco
  • Sal fina
  • 3 mazos de espinacas
  • 80 centímetros cúbicos de crema de leche
  • 100 gramos gramos de arroz hervido

Elaboración paso a paso

  1. Rallar el limón. Reservar la ralladura. Luego exprimir su jugo y reservar.
  2. Dorar la pechuga de pollo en el aceite de oliva; agregar el jugo de limón y las hebras de romero.
  3. Blanquear la espinaca pasándola por agua hervida. Escurrir.
  4. Licuar la espinaca previamente blanqueada con la crema y llevar al fuego para reducir.
  5. Saltear el arroz hervido con la ralladura de limón y un toque del jugo.
  6. Servir la crema de espinaca como espejo, colocar encima la pechuga de pollo y acompañar con el arroz al limón como guarnición.
Enlace copiado