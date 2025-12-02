Gastronomía

Delicioso pan dulce de almendras: la receta que no puede faltar en tu mesa navideña

Transformá tus celebraciones con un exquisito pan dulce de almendras, que combina sabores y texturas envolventes. Con ingredientes frescos y una cuidadosa preparación, esta receta se convierte en protagonista de tus festividades.

01 de diciembre de 2024 - 15:14
Pan dulce de almendras.
Cómo hacer pan dulce de almendras

Pan dulce de almendras

Ingredientes

Para la esponja

  • 250 gramos de harina 000
  • 50 gramos de levadura fresca
  • 100 centímetros cúbicos de agua

Para el amasijo

  • 1 kilogramo de harina 000
  • 5 huevos
  • 250 gramos de manteca a temperatura ambiente cortada en trozos
  • 250 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de agua de azahar
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de esencia de almendras
  • 1 cucharada de esencia de limón
  • 50 centímetros cúbicos de licor seco

Para la masa

  • 500 gramos de fruta confitada surtida y picada
  • 100 gramos de frutos desecados (dátiles, higos y otros)
  • 500 gramos de pasas de uva
  • 100 gramos de nueces trozadas
  • 200 gramos de almendras
  • 100 gramos de cerezas al marraschino cortadas en mitades esponja

Elaboración paso a paso

  1. Formar una corona con la harina. Colocar la levadura desmenuzada en el centro. Volcar el agua tibia sobre la levadura.
  2. Integrar e incorporar la harina. Trabajar la masa hasta que esté tierna y homogénea. Bollear. Colocar el bollo en un bol enharinado, hacerle una cruz en la superficie con un cuchillo o un bisturí. Cubrirlo con papel film y dejar que duplique su volumen en un lugar cálido.
  3. Para la masa formar una corona con la harina del amasijo. Disponer la esponja levada en el centro. Colocar uno de los huevos e integrarlo con la esponja.
  4. Agregar parte de la manteca e integrar. Incorporar el resto de los huevos y de la manteca; mezclar.
  5. Luego adicionar el azúcar molida. Perfumar con las esencias y el licor. Integrar la harina de la corona y comenzar a amasar.
  6. Continuar hasta formar una masa elástica y sedosa. Disponer la masa en un bol enharinado y cubrirlo con un repasador. Dejarla levar en un lugar cálido.
  7. Descubrir la masa una vez que haya alcanzado el doble del volumen y pasarla a la superficie de trabajo.
  8. Aplanar la masa, colocar la fruta confitada y las pasas de uva. Adicionar todos los frutos secos y abrillantados. Agregar las cerezas y enrollar. Cortar en trozos e integrar.
  9. Enharinar la mesa de trabajo y dividir la masa con frutas en cuatro partes iguales.
  10. Darles forma de bollos y ubicarlos adentro de los moldes, aplanándolos con los puños.
  11. Colocar los pan dulces sobre placa y dejarlos levar al doble del volumen en un lugar cálido. Pintar con huevo batido.
  12. Pesar para calcular el tiempo de cocción, en horno precalentado a 180 °C: 250 gramos por 25 minutos, 500 gramos por 30 a 40 minutos.