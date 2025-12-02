Delicioso pan dulce de almendras: la receta que no puede faltar en tu mesa navideña

Cómo hacer pan dulce de almendras
Pan dulce de almendras
Ingredientes
Para la esponja
- 250 gramos de harina 000
- 50 gramos de levadura fresca
- 100 centímetros cúbicos de agua
Para el amasijo
- 1 kilogramo de harina 000
- 5 huevos
- 250 gramos de manteca a temperatura ambiente cortada en trozos
- 250 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de agua de azahar
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 1 cucharada de esencia de almendras
- 1 cucharada de esencia de limón
- 50 centímetros cúbicos de licor seco
Para la masa
- 500 gramos de fruta confitada surtida y picada
- 100 gramos de frutos desecados (dátiles, higos y otros)
- 500 gramos de pasas de uva
- 100 gramos de nueces trozadas
- 200 gramos de almendras
- 100 gramos de cerezas al marraschino cortadas en mitades esponja
Elaboración paso a paso
- Formar una corona con la harina. Colocar la levadura desmenuzada en el centro. Volcar el agua tibia sobre la levadura.
- Integrar e incorporar la harina. Trabajar la masa hasta que esté tierna y homogénea. Bollear. Colocar el bollo en un bol enharinado, hacerle una cruz en la superficie con un cuchillo o un bisturí. Cubrirlo con papel film y dejar que duplique su volumen en un lugar cálido.
- Para la masa formar una corona con la harina del amasijo. Disponer la esponja levada en el centro. Colocar uno de los huevos e integrarlo con la esponja.
- Agregar parte de la manteca e integrar. Incorporar el resto de los huevos y de la manteca; mezclar.
- Luego adicionar el azúcar molida. Perfumar con las esencias y el licor. Integrar la harina de la corona y comenzar a amasar.
- Continuar hasta formar una masa elástica y sedosa. Disponer la masa en un bol enharinado y cubrirlo con un repasador. Dejarla levar en un lugar cálido.
- Descubrir la masa una vez que haya alcanzado el doble del volumen y pasarla a la superficie de trabajo.
- Aplanar la masa, colocar la fruta confitada y las pasas de uva. Adicionar todos los frutos secos y abrillantados. Agregar las cerezas y enrollar. Cortar en trozos e integrar.
- Enharinar la mesa de trabajo y dividir la masa con frutas en cuatro partes iguales.
- Darles forma de bollos y ubicarlos adentro de los moldes, aplanándolos con los puños.
- Colocar los pan dulces sobre placa y dejarlos levar al doble del volumen en un lugar cálido. Pintar con huevo batido.
- Pesar para calcular el tiempo de cocción, en horno precalentado a 180 °C: 250 gramos por 25 minutos, 500 gramos por 30 a 40 minutos.