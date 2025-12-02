Receta fácil: pan dulce de mandioca para disfrutar en familia

Cómo hacer un pan dulce de mandioca
Pan dulce de mandioca
- Plato: Postre
Ingredientes
- 700 gramos de harina 000
- 300 gramos de harina de mandioca
- 50 gramos de levadura fresca
- 300 gramos de manteca
- 350 gramos de azúcar
- 3 yemas de huevo
- 600 mililitros de leche
- 10 mililitros de esencia de panettone
- 10 mililitros de ron
- 10 mililitros de esencia de vainilla
- 10 mililitros de jugo de naranja
- 200 gramos de frutas abrillantadas
- 200 gramos de uvas pasas
- Ralladura de una naranja
Elaboración paso a paso
- Hacer un fermento previo colocando la levadura en un bol con una taza de leche tibia, 4 cucharadas de harina y 4 cucharadas de azúcar. Dejar reposar y levar hasta que doble su tamaño.
- Por otro lado, hacer una corona con la harina pasada por un tamiz. En el centro, colocar la manteca, el azúcar restante, las esencias, el jugo y la ralladura de naranja y el ron. Hacer un cremado manualmente. Agregar las yemas de a una.
- Agregar el fermento previo y hacer una masa. Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica. Dejar reposar 30 minutos hasta que doble su tamaño.
- Luego amasar nuevamente, y agregar las frutas y uvas pasas. Armar bollos.
- Poner en tres moldes de pan dulce de 1 kilogramo cada uno. Pincelar la superficie con huevo.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C por 45 minutos.
- Decorar con glasé y frutos secos.