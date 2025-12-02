Gastronomía

Receta fácil: pan dulce de mandioca para disfrutar en familia

Descubrí la exquisitez del pan dulce de mandioca, un postre que combina tradición y sabor. Con ingredientes sencillos y pasos accesibles, esta receta promete deleitar a todos en la mesa navideña.

Por ABC Color
09 de noviembre de 2024 - 15:19
Pan dulce de mandioca.
Pan dulce de mandioca.Shutterstock

Cómo hacer un pan dulce de mandioca

Pan dulce de mandioca

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 700 gramos de harina 000
  • 300 gramos de harina de mandioca
  • 50 gramos de levadura fresca
  • 300 gramos de manteca
  • 350 gramos de azúcar
  • 3 yemas de huevo
  • 600 mililitros de leche
  • 10 mililitros de esencia de panettone
  • 10 mililitros de ron
  • 10 mililitros de esencia de vainilla
  • 10 mililitros de jugo de naranja
  • 200 gramos de frutas abrillantadas
  • 200 gramos de uvas pasas
  • Ralladura de una naranja

Elaboración paso a paso

  1. Hacer un fermento previo colocando la levadura en un bol con una taza de leche tibia, 4 cucharadas de harina y 4 cucharadas de azúcar. Dejar reposar y levar hasta que doble su tamaño.
  2. Por otro lado, hacer una corona con la harina pasada por un tamiz. En el centro, colocar la manteca, el azúcar restante, las esencias, el jugo y la ralladura de naranja y el ron. Hacer un cremado manualmente. Agregar las yemas de a una.
  3. Agregar el fermento previo y hacer una masa. Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica. Dejar reposar 30 minutos hasta que doble su tamaño.
  4. Luego amasar nuevamente, y agregar las frutas y uvas pasas. Armar bollos.
  5. Poner en tres moldes de pan dulce de 1 kilogramo cada uno. Pincelar la superficie con huevo.
  6. Llevar a horno precalentado a 180 °C por 45 minutos.
  7. Decorar con glasé y frutos secos.