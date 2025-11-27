¿Listo para brillar en la cocina? Prepará pan dulce genovés con este paso a paso

Cómo preparar pan dulce genovés con coñac
Pan dulce genovés
- Plato: Postre
- Para: Para 2 panes grandes
Ingredientes
- 60 gramos de levadura de cerveza
- 350 gramos de azúcar
- 1 vaso de agua o leche tibia
- 250 gramos de manteca
- 6 huevos
- 2 yemas
- 800 gramos de harina 000
- 1 cucharadita de extracto de malta
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de agua de azahar
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 1 cucharadita de sal fina
- 4 cucharaditas de coñac o vino dulce
- 1 cucharadita de nuez moscada
- 1 huevo para pincelar
- La noche anterior, poner a macerar en coñac o vino dulce 100 gramos de pasas de uva blanca sin semillas, 100 gramos de pasas de uva negra sin semillas, 150 gramos de nueces, 150 gramos de almendras, 150 gramos de frutas abrillantadas.
Elaboración paso a paso
- Colocar en un bol la levadura y y parte del azúcar, agregar la leche tibia y dejar espumar.
- Agregar, en forma alternada, y batiendo para airear la preparación, el resto del azúcar, la harina cernida con la sal, los huevos, las yemas, la manteca a temperatura ambiente.
- Agregar los perfumes: el extracto de malta, la esencia de vainilla, el agua de azahar, la ralladura de limón, el coñac y la nuez moscada.
- Colocar la preparación sobre una mesada enharinada y amasar muy bien hasta lograr una masa de textura homogénea.
- Colocar el bollo en un bol enmantecado, taparlo con un lienzo y dejar reposar en lugar tibio hasta que duplique su volumen. Aparte, escurrir las frutas y pasarlas por harina (para que no queden en la base del pan dulce).
- Estirar la masa y colocar las frutas en el centro. Envolverlas y amasar hasta distribuirlas bien en forma pareja por toda la masa.
- Dividir en dos la masa y darles forma de bollo. Colocar los bollos sobre una placa enmantecada y enharinada. Dejar leudar en un lugar templado. Cuando haya alcanzado el doble de su volumen, pincelar con huevo. Si se desea, cortar superficialmente la parte superior en forma de triángulo o rombo. Dejar reposar otros 20 minutos y cocinar a horno moderado aproximadamente 45 minutos por kilo.
- Sugerencia: se puede decorar con un glaseado hecho con 250 gramos de azúcar impalpable mezclado con 2 cucharadas de limón y 1 clara de huevo. Salsear el pan dulce y colocar frutas sobre el glaseado.