Gastronomía

Certosino di Bologna: dulce receta tradicional italiana para las fiestas

El certosino di Bologna, también conocido como “pan speziale”, es el emblema de la tradición navideña italiana. Esta exquisita torta, con chocolate y frutas secas, ofrece una experiencia gustativa única que ha perdurado a lo largo de los años.

Por ABC Color
21 de diciembre de 2024 - 06:00
Certosino.
Shutterstock

Cómo hacer certosino di Bologna

También conocida como “pan speziale”, esta es la torta navideña tradicional de la ciudad de Bolonia, en Italia. Es más ligera y más perfumada que el plum pudding, la torta de Navidad inglesa, y cuenta con una generosa ración de chocolate. El sabor se potencia con el acabado de fruta confitada y el toque de mermelada de moras caliente justo antes de cortar este postre.

Certosino

  • Receta: Italiana
  • Para: Para 12 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de harina común 000
  • 50 gramos de nueces de Macadamia
  • 125 gramos de almendras
  • 50 gramos de azúcar morena
  • 175 gramos de miel de abejas
  • 50 gramos de manteca
  • 100 gramos de chocolate amargo en trocitos
  • 25 gramos de cacao en polvo
  • 1 pizca de clavo de olor molido
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 50 mililitros de vino blanco

Para decorar

  • 100 gramos de mermelada de damascos
  • 100 gramos de frutas secas (ciruelas, pasas de uvas, frutas abrillantadas, almendras, nueces de Macadamia y otros frutos secos)

Elaboración paso a paso

  1. En la mesada, disponer la harina y formar una corona.
  2. Dentro de la corona, añadir todos los ingredientes y amasar hasta que todo se integre.
  3. Darle forma circular o rectangular y colocar en un molde previamente enmantecado.
  4. Cocinar en horno precalentado a 180 ºC por 30 minutos.
  5. Retirar del horno, pincelar con la confitura y añadir las frutas confitadas. Dejar enfriar.
  6. Conservar envuelto en papel aluminio en la heladera para que maceren los sabores y servir la noche de Navidad, espolvoreado con azúcar impalpable o una salsa de mermelada de moras caliente.