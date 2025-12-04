Certosino di Bologna: dulce receta tradicional italiana para las fiestas

Cómo hacer certosino di Bologna
También conocida como “pan speziale”, esta es la torta navideña tradicional de la ciudad de Bolonia, en Italia. Es más ligera y más perfumada que el plum pudding, la torta de Navidad inglesa, y cuenta con una generosa ración de chocolate. El sabor se potencia con el acabado de fruta confitada y el toque de mermelada de moras caliente justo antes de cortar este postre.
Certosino
- Receta: Italiana
- Para: Para 12 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de harina común 000
- 50 gramos de nueces de Macadamia
- 125 gramos de almendras
- 50 gramos de azúcar morena
- 175 gramos de miel de abejas
- 50 gramos de manteca
- 100 gramos de chocolate amargo en trocitos
- 25 gramos de cacao en polvo
- 1 pizca de clavo de olor molido
- 1 cucharadita de canela molida
- 50 mililitros de vino blanco
Para decorar
- 100 gramos de mermelada de damascos
- 100 gramos de frutas secas (ciruelas, pasas de uvas, frutas abrillantadas, almendras, nueces de Macadamia y otros frutos secos)
Elaboración paso a paso
- En la mesada, disponer la harina y formar una corona.
- Dentro de la corona, añadir todos los ingredientes y amasar hasta que todo se integre.
- Darle forma circular o rectangular y colocar en un molde previamente enmantecado.
- Cocinar en horno precalentado a 180 ºC por 30 minutos.
- Retirar del horno, pincelar con la confitura y añadir las frutas confitadas. Dejar enfriar.
- Conservar envuelto en papel aluminio en la heladera para que maceren los sabores y servir la noche de Navidad, espolvoreado con azúcar impalpable o una salsa de mermelada de moras caliente.