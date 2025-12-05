Tradicional ensalada rusa Olivier para mesas festivas, la receta que estabas esperando

Cómo hacer una ensalada rusa Olivier
Lea más: Así es la ensalada alemana de papas más fácil de preparar
Ensalada Olivier
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 600 gramos de papa
- 200 gramos de zanahoria
- 150 gramos de arveja
- 4 unidades de huevo
- 300 gramos de jamón cocido
- 100 gramos de pepinillo en vinagre
- 50 gramos de cebolla
- 300 gramos de mayonesa
- 10 gramos de mostaza dijon
- 20 mililitros de jugo de limón
- 5 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Lavar las papas y las zanahorias.
- Cocer las papas y las zanahorias en agua con sal durante 15-20 minutos hasta que estén tiernas.
- Enfriar las papas y las zanahorias, pelar y cortar en cubos de 1 centímetro.
- Cocer los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos, enfriar, pelar y picar.
- Blanquear las arvejas en agua hirviendo durante 2-3 minutos y escurrir.
- Picar finamente la cebolla.
- Cortar los pepinillos en cubos pequeños.
- Cortar el jamón cocido en cubos de 1 centímetro.
- Mezclar la mayonesa con la mostaza y el jugo de limón.
- Unir en un bol las papas, las zanahorias, las arvejas, los huevos, la cebolla, los pepinillos y el jamón.
- Incorporar la salsa y mezclar suavemente hasta integrar.
- Ajustar la sal y la pimienta.
- Refrigerar durante 30-60 minutos antes de servir.