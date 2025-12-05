Gastronomía

Tradicional ensalada rusa Olivier para mesas festivas, la receta que estabas esperando

La ensalada rusa Olivier, un clásico de la gastronomía, combina sabores frescos y texturas deliciosas en un plato colorido. Con ingredientes sencillos, su preparación destaca por ser un deleite tanto visual como gastronómico, ideal para la mesa navideña.

Por ABC Color
05 de diciembre de 2025 - 06:00
Ensalada rusa Olivier.
Ensalada rusa Olivier.Shutterstock

Cómo hacer una ensalada rusa Olivier

Ensalada Olivier

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 600 gramos de papa
  • 200 gramos de zanahoria
  • 150 gramos de arveja
  • 4 unidades de huevo
  • 300 gramos de jamón cocido
  • 100 gramos de pepinillo en vinagre
  • 50 gramos de cebolla
  • 300 gramos de mayonesa
  • 10 gramos de mostaza dijon
  • 20 mililitros de jugo de limón
  • 5 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Lavar las papas y las zanahorias.
  2. Cocer las papas y las zanahorias en agua con sal durante 15-20 minutos hasta que estén tiernas.
  3. Enfriar las papas y las zanahorias, pelar y cortar en cubos de 1 centímetro.
  4. Cocer los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos, enfriar, pelar y picar.
  5. Blanquear las arvejas en agua hirviendo durante 2-3 minutos y escurrir.
  6. Picar finamente la cebolla.
  7. Cortar los pepinillos en cubos pequeños.
  8. Cortar el jamón cocido en cubos de 1 centímetro.
  9. Mezclar la mayonesa con la mostaza y el jugo de limón.
  10. Unir en un bol las papas, las zanahorias, las arvejas, los huevos, la cebolla, los pepinillos y el jamón.
  11. Incorporar la salsa y mezclar suavemente hasta integrar.
  12. Ajustar la sal y la pimienta.
  13. Refrigerar durante 30-60 minutos antes de servir.

