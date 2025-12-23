Gastronomía

Dulce de mango: la receta de la abuela que no te podés perder

Aprovechá este clásico de las vacaciones y endulzá tostadas o saborizá cremas, yogures o helados con esta tradicional receta de dulce de mango.

Por ABC Color
06 de enero de 2022 - 15:15
Dulce de mango.
Cómo hacer dulce de mango

Dulce de mango

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 docenas de mangos
  • 2 litros de agua
  • Azúcar (según la pulpa)
  • Una pizca de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Pelar los mangos.
  2. Ponerlos en una cacerola con agua y hervirlos durante una hora.
  3. Retirar del fuego y pasar por un cedazo o cernidor de alambre, de tal forma que pase la crema de mango y no las fibras y semillas del mismo.
  4. Medir por cada 2 tazas de crema de mango, una de azúcar.
  5. Colocar en la cacerola la crema, y llevar a fuego revolviendo continuamente hasta que tenga consistencia espesa y un color rojizo.
  6. Agregar vainilla, dejar enfriar y servir.

