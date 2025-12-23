Dulce de mango: la receta de la abuela que no te podés perder

Cómo hacer dulce de mango
Dulce de mango
- Plato: Postre
Ingredientes
- 4 docenas de mangos
- 2 litros de agua
- Azúcar (según la pulpa)
- Una pizca de vainilla
Elaboración paso a paso
- Pelar los mangos.
- Ponerlos en una cacerola con agua y hervirlos durante una hora.
- Retirar del fuego y pasar por un cedazo o cernidor de alambre, de tal forma que pase la crema de mango y no las fibras y semillas del mismo.
- Medir por cada 2 tazas de crema de mango, una de azúcar.
- Colocar en la cacerola la crema, y llevar a fuego revolviendo continuamente hasta que tenga consistencia espesa y un color rojizo.
- Agregar vainilla, dejar enfriar y servir.