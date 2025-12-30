Delicioso jugo refrescante de frutilla y mango, una receta de verano

Cómo hacer un jugo refrescante de frutilla y mango
Sugerencias: añadir hierbas aromáticas como menta; adornar con trocitos de frutas naturales o en conserva; agregar yogur natural o helado light; realzar el sabor de tus jugos cítricos con la ralladura de su piel.
- Para: Para 3 vasos
Ingredientes
- 300 gramos de frutillas
- 1 mango
- 500 centímetros cúbicos de jugo de naranjas
- Edulcorante a gusto
Elaboración paso a paso
- Lavar bien y eliminar las partes verdes de las frutillas. Pelar el mango, partirlo al medio y retirar la semilla.
- Llevar todos los ingredientes a la licuadora, incorporar algunos cubitos de hielo.
- Licuar y servir inmediatamente.