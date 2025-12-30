Gastronomía

Delicioso jugo refrescante de frutilla y mango, una receta de verano

Receta fácil para hacer un sabroso jugo refrescante de frutilla y mango, una delicia.

Por ABC Color
28 de octubre de 2023 - 09:12
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Jugo de frutilla y mango.
Shutterstock

Cómo hacer un jugo refrescante de frutilla y mango

Sugerencias: añadir hierbas aromáticas como menta; adornar con trocitos de frutas naturales o en conserva; agregar yogur natural o helado light; realzar el sabor de tus jugos cítricos con la ralladura de su piel.

Jugo refrescante de frutilla y mango

  • Para: Para 3 vasos

Ingredientes

  • 300 gramos de frutillas 
  • 1 mango 
  • 500 centímetros cúbicos de jugo de naranjas
  • Edulcorante a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Lavar bien y eliminar las partes verdes de las frutillas. Pelar el mango, partirlo al medio y retirar la semilla.
  2. Llevar todos los ingredientes a la licuadora, incorporar algunos cubitos de hielo.
  3. Licuar y servir inmediatamente.