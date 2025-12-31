Lo que el mundo cocinó en 2025: las recetas más buscadas del año en Google

Las búsquedas no mienten. Cada año, Google Trends funciona como un termómetro cultural que permite leer qué se cocina, qué se prueba y qué se viraliza en las cocinas del mundo.
En 2025, las recetas más buscadas combinaron tres grandes fuerzas: la influencia de las redes sociales, el auge de la cocina simple pero reconfortante y el interés sostenido por preparaciones asociadas al bienestar.
El ranking de comidas y bebidas más consultadas muestra un escenario híbrido: condimentos que se vuelven protagonistas, platos tradicionales revisitados en formato casero y recetas con nombre propio que nacieron en TikTok o Instagram y terminaron instaladas en millones de buscadores.
Más que modas pasajeras, estas búsquedas revelan cómo cambian los hábitos alimentarios y qué espera hoy el público de la cocina cotidiana.
Estas son las diez recetas que más se buscaron este año en Google
- Miel picante: el condimento dulce y ardiente que explotó en 2025
- Pollo “casate conmigo”: la receta romántica que conquistó Google
- Chimichurri: la salsa argentina que se volvió tendencia global
- Pudín de chía: el desayuno saludable que lideró las búsquedas
- Chili blanco de pollo: la versión suave que ganó popularidad
- Sopa de lasaña: el comfort food del año
- Brotes de soja: el ingrediente simple que volvió al centro de la cocina
- Pan de zucchini: el favorito de la repostería casera
- Pimiento morrón: el vegetal más buscado para recetas
- Pollo asado: el clásico que nunca sale del ranking