Lo que el mundo cocinó en 2025: las recetas más buscadas del año en Google

Desde la miel picante hasta la sopa de lasaña, Google Trends reveló cuáles fueron las recetas y preparaciones que dominaron las búsquedas globales en 2025. Un mapa preciso de modas culinarias, comfort food y clásicos resignificados.

Por ABC Color
31 de diciembre de 2025 - 16:59
Mujer busca una receta en su tablet.Shutterstock

Las búsquedas no mienten. Cada año, Google Trends funciona como un termómetro cultural que permite leer qué se cocina, qué se prueba y qué se viraliza en las cocinas del mundo.

Google Trends.

En 2025, las recetas más buscadas combinaron tres grandes fuerzas: la influencia de las redes sociales, el auge de la cocina simple pero reconfortante y el interés sostenido por preparaciones asociadas al bienestar.

El ranking de comidas y bebidas más consultadas muestra un escenario híbrido: condimentos que se vuelven protagonistas, platos tradicionales revisitados en formato casero y recetas con nombre propio que nacieron en TikTok o Instagram y terminaron instaladas en millones de buscadores.

Dos amigas siguen una receta que buscaron en Google.

Más que modas pasajeras, estas búsquedas revelan cómo cambian los hábitos alimentarios y qué espera hoy el público de la cocina cotidiana.

Estas son las diez recetas que más se buscaron este año en Google

  1. Miel picante: el condimento dulce y ardiente que explotó en 2025
  2. Pollo “casate conmigo”: la receta romántica que conquistó Google
  3. Chimichurri: la salsa argentina que se volvió tendencia global
  4. Pudín de chía: el desayuno saludable que lideró las búsquedas
  5. Chili blanco de pollo: la versión suave que ganó popularidad
  6. Sopa de lasaña: el comfort food del año
  7. Brotes de soja: el ingrediente simple que volvió al centro de la cocina
  8. Pan de zucchini: el favorito de la repostería casera
  9. Pimiento morrón: el vegetal más buscado para recetas
  10. Pollo asado: el clásico que nunca sale del ranking