Plato liviano y fresco: ensalada griega

Receta de ensalada griega liviana y fresca, perfecta para acompañar carnes, tostadas y más,

24 de noviembre de 2023 - 17:09
Ensalada griega.
Ensalada griega.

Cómo hacer una ensalada griega

Ensalada griega

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 4 porciones

Ingredientes

  • 2 mazos de espinacas frescas
  • 2 mazos de lechuga mantecosa
  • 100 gramos de queso fresco de cabra
  • 1 cebolla
  • 100 gramos de aceitunas verdes o negras
  • 3 tomates medianos
  • 1 pepino fresco

Aderezo

  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • ½ cucharadita de mostaza
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Cortar las hojas verdes en trozos con las manos.
  2. Picar la cebolla en juliana.
  3. Cortar el queso en cubos pequeños
  4. Cortar los tomates en gajos y los pepinos en rodajas finas. Cortar a la mitad las aceitunas, si fueran muy grandes.
  5. En un bol, mezclar todos los ingredientes de la ensalada.
  6. En un frasco, combinar todos los ingredientes del aderezo. Cerrar y agitar bien para emulsionar. Guardar en el heladera hasta el momento de servir.
  7. Al servir la ensalada, volver a agitar el aderezo y rociar sobre las verduras.

 