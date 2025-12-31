Plato liviano y fresco: ensalada griega

Cómo hacer una ensalada griega
Ensalada griega
- Plato: Entrada
- Para: Para 4 porciones
Ingredientes
- 2 mazos de espinacas frescas
- 2 mazos de lechuga mantecosa
- 100 gramos de queso fresco de cabra
- 1 cebolla
- 100 gramos de aceitunas verdes o negras
- 3 tomates medianos
- 1 pepino fresco
Aderezo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de jugo de limón
- ½ cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Cortar las hojas verdes en trozos con las manos.
- Picar la cebolla en juliana.
- Cortar el queso en cubos pequeños
- Cortar los tomates en gajos y los pepinos en rodajas finas. Cortar a la mitad las aceitunas, si fueran muy grandes.
- En un bol, mezclar todos los ingredientes de la ensalada.
- En un frasco, combinar todos los ingredientes del aderezo. Cerrar y agitar bien para emulsionar. Guardar en el heladera hasta el momento de servir.
- Al servir la ensalada, volver a agitar el aderezo y rociar sobre las verduras.