Gastronomía

Ensalada de tomates, albahaca y queso para disfrutar esta temporada

La frescura se sirve en un plato: descubrí cómo combinar jugosos tomates, fragante albahaca y queso fresco en una ensalada irresistible que transforma cualquier comida en una experiencia culinaria vibrante y saludable.

Por ABC Color
13 de agosto de 2022 - 16:30
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Ensalada de tomates con albahaca y queso.
Ensalada de tomates con albahaca y queso.Shutterstock

Cómo hacer ensalada de tomates, albahaca y queso

Ensalada de tomates con albahaca y queso

  • Plato: Ensalada

Ingredientes

  • 500 gramos de tomates redondos
  • 1 atado de albahaca fresca
  • 200 gramos de queso fresco
  • 100 mililitros de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Cortar los tomates en cuboso en rodajas. Cortar el queso fresco también en cubos pequeñoso rodajas.
  2. Cortar las hojas de albahaca bien finitas o bien mantenerlas enteras.
  3. Colocar todos los ingredientes en una ensaladera y rociar con un buen aceite de oliva, sal y pimienta o servir con vinagreta.