Ensalada de tomates, albahaca y queso para disfrutar esta temporada

Cómo hacer ensalada de tomates, albahaca y queso
Ensalada de tomates con albahaca y queso
- Plato: Ensalada
Ingredientes
- 500 gramos de tomates redondos
- 1 atado de albahaca fresca
- 200 gramos de queso fresco
- 100 mililitros de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Cortar los tomates en cuboso en rodajas. Cortar el queso fresco también en cubos pequeñoso rodajas.
- Cortar las hojas de albahaca bien finitas o bien mantenerlas enteras.
- Colocar todos los ingredientes en una ensaladera y rociar con un buen aceite de oliva, sal y pimienta o servir con vinagreta.