El mochi-ice: tradición japonesa que se apodera del helado moderno

De templo sintoísta al lineal del supermercado

El mochi tradicional es cualquier cosa menos una moda pasajera. En Japón se consume desde hace siglos en celebraciones y rituales ligados a la buena fortuna.

Se elabora con arroz glutinoso cocido y machacado hasta lograr una masa elástica y pegajosa, que luego se rellena con pasta de poroto rojo (anko), frutas o incluso versiones saladas.

La variante helada, el mochi-ice, nació en la segunda mitad del siglo XX, cuando pastelerías japonesas empezaron a rellenar la masa con helado en lugar de anko.

A Occidente llegó con cuentagotas a través de restaurantes japoneses y, más tarde, de cadenas de comida asiática en Estados Unidos. El salto definitivo lo dieron las marcas industriales a partir de la década de 2010, al empaquetarlo en formato snack y distribuirlo en grandes superficies.

La fórmula del éxito: textura, tamaño y estética

El mochi-ice compite directamente con helados tradicionales, granizados y yogures helados, pero ofrece algo distinto: la experiencia sensorial.

La capa exterior de masa de arroz, ligeramente elástica y fría sin llegar a ser dura, contrasta con el interior cremoso del helado. Esa dualidad —masticable por fuera, fundente por dentro— es uno de los argumentos que más se repiten entre consumidores jóvenes.

El tamaño también juega a su favor. Una unidad suele rondar los 20–30 gramos, lo que permite comer uno o dos sin la sensación de estar ingiriendo una ración excesiva.

En un contexto de creciente interés por el control de porciones, este formato le da ventaja frente a los helados de palito o los cucuruchos cargados de toppings.

Por último, está la estética. Los pequeños “bocados” helados, de colores pastel y formas casi perfectas, encajan a la perfección en la lógica visual de Instagram y TikTok.

Globalización del sabor… con acento local

Aunque el mochi tiene un arraigo profundamente japonés, la versión helada se ha adaptado con rapidez a los mercados locales. Los sabores dan buena muestra de ello.

Junto a los clásicos de inspiración nipona —té verde matcha, sésamo negro, yuzu— proliferan combinaciones pensadas para conquistar paladares occidentales: brownie, tiramisú, tarta de queso con frutos rojos o dulce de leche. En Latinoamérica empiezan a asomar guiños locales como maracuyá, guayaba o alfajor.

¿Es realmente más “ligero” que un helado?

Buena parte del discurso comercial del mochi-ice pivota sobre la idea de un capricho más “ligero” que el helado tradicional. La realidad es más matizada.

Una unidad puede situarse entre las 60 y las 100 calorías, dependiendo del tamaño y la composición. La percepción de ligereza deriva más del formato bocado —es más fácil detenerse tras uno o dos— que de una diferencia nutricional radical.

Además, la masa de arroz, aunque no suele contener gluten, sigue siendo rica en hidratos de carbono.

Nutricionistas apuntan a una constante: “Es un postre y debe tratarse como tal. Si ayuda a controlar la cantidad frente a un helado grande, puede ser ventajoso. Pero no es un alimento ‘saludable’ por defecto, ni conviene caer en el espejismo de que, por ser japonés o pequeño, es inocuo”.

¿Nuevo clásico del congelador?

A diferencia de otras modas, el mochi cuenta con una tradición gastronómica sólida, una técnica de elaboración relativamente sencilla para la industria y un encaje claro en la categoría de helados.

Si su estatus de “postre más buscado del verano” se mantendrá o no, lo dirán las ventas de los próximos años. De momento, el congelador habla claro: el pequeño bocado japonés ha encontrado un hueco propio en la oferta dulce global, a medio camino entre la tradición y la tendencia.