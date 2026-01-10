Tiramisú con Limoncello: la versión cítrica y refrescante del clásico italiano

Cómo hacer Tiramisú con Limoncello
Lea más: Receta de tiramisú, el postre que no falla
Tiramisú de Limoncello
- Plato: Postre
Ingredientes
- 4 huevos
- 500 gramos de mascarpone
- 120 gramos de azúcar
- 200 mililitros de Limoncello
- 200 mililitros de agua
- 24 unidades de bizcochos de vainilla
- 2 limones
- 200 mililitros de nata para montar
- 20 gramos de azúcar glas
- 5 gramos de ralladura de limón
- 10 gramos de cacao en polvo sin azúcar
Elaboración paso a paso
- Separar las yemas de las claras de los huevos.
- Batir las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla blanquecina y espumosa.
- Añadir el mascarpone a la mezcla de yemas y azúcar y mezclar hasta obtener una crema homogénea.
- Montar la nata con el azúcar glas hasta que esté firme.
- Incorporar la nata montada a la crema de mascarpone con movimientos envolventes.
- Montar las claras a punto de nieve firme.
- Incorporar las claras montadas a la crema anterior con movimientos suaves y envolventes.
- Mezclar en un bol el Limoncello con el agua.
- Exprimir los limones y añadir el zumo a la mezcla de Limoncello y agua.
- Remover la mezcla líquida y probar para ajustar el dulzor si es necesario.
- Mojar rápidamente los bizcochos en la mezcla de Limoncello sin empaparlos en exceso.
- Colocar una capa de bizcochos en el fondo de una fuente rectangular.
- Extender una capa de crema de mascarpone sobre los bizcochos.
- Espolvorear ligeramente parte de la ralladura de limón sobre la crema.
- Repetir el proceso alternando capas de bizcochos mojados y crema hasta completar la fuente, terminando con una capa de crema.
- Alisar la superficie con una espátula.
- Espolvorear la superficie con el cacao en polvo usando un colador fino.
- Decorar con la ralladura de limón restante.
- Cubrir la fuente con film transparente.
- Refrigerar el tiramisú durante un mínimo de 4 horas antes de servir.