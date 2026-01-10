Gastronomía

Tiramisú con Limoncello: la versión cítrica y refrescante del clásico italiano

El tiramisú con limoncello, una refrescante versión del clásico postre, es perfecto para impresionar en cualquier ocasión. ¡Descubrí el sabor del verano en cada bocado!

Por ABC Color
10 de enero de 2026 - 06:00
Tiramisú con Limoncello.
Tiramisú con Limoncello.Shutterstock

Cómo hacer Tiramisú con Limoncello

Tiramisú de Limoncello

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 500 gramos de mascarpone
  • 120 gramos de azúcar
  • 200 mililitros de Limoncello
  • 200 mililitros de agua
  • 24 unidades de bizcochos de vainilla
  • 2 limones
  • 200 mililitros de nata para montar
  • 20 gramos de azúcar glas
  • 5 gramos de ralladura de limón
  • 10 gramos de cacao en polvo sin azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Separar las yemas de las claras de los huevos.
  2. Batir las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla blanquecina y espumosa.
  3. Añadir el mascarpone a la mezcla de yemas y azúcar y mezclar hasta obtener una crema homogénea.
  4. Montar la nata con el azúcar glas hasta que esté firme.
  5. Incorporar la nata montada a la crema de mascarpone con movimientos envolventes.
  6. Montar las claras a punto de nieve firme.
  7. Incorporar las claras montadas a la crema anterior con movimientos suaves y envolventes.
  8. Mezclar en un bol el Limoncello con el agua.
  9. Exprimir los limones y añadir el zumo a la mezcla de Limoncello y agua.
  10. Remover la mezcla líquida y probar para ajustar el dulzor si es necesario.
  11. Mojar rápidamente los bizcochos en la mezcla de Limoncello sin empaparlos en exceso.
  12. Colocar una capa de bizcochos en el fondo de una fuente rectangular.
  13. Extender una capa de crema de mascarpone sobre los bizcochos.
  14. Espolvorear ligeramente parte de la ralladura de limón sobre la crema.
  15. Repetir el proceso alternando capas de bizcochos mojados y crema hasta completar la fuente, terminando con una capa de crema.
  16. Alisar la superficie con una espátula.
  17. Espolvorear la superficie con el cacao en polvo usando un colador fino.
  18. Decorar con la ralladura de limón restante.
  19. Cubrir la fuente con film transparente.
  20. Refrigerar el tiramisú durante un mínimo de 4 horas antes de servir.

