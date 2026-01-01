Receta de sorbete de limón al cava, una delicia

Cómo hacer un sorbete de limón al cava
Sorbete de limón al cava
- Plato: Postre
Ingredientes
- 500 mililitros de cava brut muy frío
- 500 mililitros de helado de limón
- 100 mililitros de zumo de limón
- 50 gramos de azúcar
- 200 mililitros de nata líquida para montar muy fría
- 4 hojas de menta fresca
- 4 tiras de piel de limón
Elaboración paso a paso
- Enfriar en la heladera el cava, la nata líquida y los vasos donde se vaya a servir el sorbete durante al menos 60 minutos.
- Verter en un bol grande el helado de limón ligeramente ablandado, el zumo de limón y el azúcar.
- Batir la mezcla con una batidora de varillas o de mano hasta obtener una crema homogénea.
- Añadir la nata líquida muy fría y batir de nuevo hasta que la mezcla esté espumosa pero sin llegar a montar completamente la nata.
- Incorporar el cava muy frío poco a poco, batiendo suavemente a velocidad baja para no perder el gas.
- Probar el sorbete y ajustar de azúcar si fuera necesario, batiendo de nuevo brevemente para integrar.
- Repartir el sorbete en los vasos fríos ayudándose de un cucharón o jarra.
- Decorar cada vaso con 1 unidad de tira de piel de limón y 1 unidad de hoja de menta fresca y servir de inmediato.