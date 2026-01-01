Gastronomía

Receta de sorbete de limón al cava, una delicia

Los sorbetes caseros no pueden faltar en tu repertorio de verano y este sorbete de limón te va a encantar. Seguí el paso y disfrutá a lo grande.

Por ABC Color
01 de enero de 2026 - 13:00
Sorbete de limón al cava.
Sorbete de limón al cava.Catmiser

Cómo hacer un sorbete de limón al cava

Sorbete de limón al cava

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 500 mililitros de cava brut muy frío
  • 500 mililitros de helado de limón
  • 100 mililitros de zumo de limón
  • 50 gramos de azúcar
  • 200 mililitros de nata líquida para montar muy fría
  • 4 hojas de menta fresca
  • 4 tiras de piel de limón

Elaboración paso a paso

  1. Enfriar en la heladera el cava, la nata líquida y los vasos donde se vaya a servir el sorbete durante al menos 60 minutos.
  2. Verter en un bol grande el helado de limón ligeramente ablandado, el zumo de limón y el azúcar.
  3. Batir la mezcla con una batidora de varillas o de mano hasta obtener una crema homogénea.
  4. Añadir la nata líquida muy fría y batir de nuevo hasta que la mezcla esté espumosa pero sin llegar a montar completamente la nata.
  5. Incorporar el cava muy frío poco a poco, batiendo suavemente a velocidad baja para no perder el gas.
  6. Probar el sorbete y ajustar de azúcar si fuera necesario, batiendo de nuevo brevemente para integrar.
  7. Repartir el sorbete en los vasos fríos ayudándose de un cucharón o jarra.
  8. Decorar cada vaso con 1 unidad de tira de piel de limón y 1 unidad de hoja de menta fresca y servir de inmediato.

