Cómo hacer los famosos tiraditos peruanos

Cómo hacer tiradito
Tiraditos
- Plato: Entrada
- Receta: peruana
Ingredientes
- 400 gramos de filete de pescado blanco fresco
- 8 unidades de limón
- 1 ají amarillo fresco
- 1 diente de ajo
- 20 gramos de jengibre fresco
- 5 gramos de cilantro fresco
- 5 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra molida
- 50 mililitros de caldo de pescado frío
- 20 mililitros de aceite vegetal
- 30 gramos de cebolla morada
- 50 gramos de batata cocida
- 50 gramos de choclo desgranado cocido
Elaboración paso a paso
- Lavar y secar el filete de pescado.
- Cortar el pescado en láminas finas y reservar en frío.
- Lavar el ají amarillo, retirar semillas y venas y cortar en trozos.
- Pelar el ajo y el jengibre.
- Colocar en una licuadora el ají amarillo, el ajo, el jengibre, el cilantro, el caldo de pescado, la sal, la pimienta, el aceite y el jugo de los limones.
- Licuar hasta obtener una salsa homogénea y colar para eliminar sólidos.
- Rectificar el punto de sal de la salsa y mantener en refrigeración.
- Cortar la cebolla morada en pluma fina y enjuagar en agua fría.
- Escurrir bien la cebolla y reservar.
- Disponer las láminas de pescado en un plato formando una capa uniforme.
- Verter la salsa fría sobre el pescado cubriendo todas las láminas.
- Colocar la cebolla morada sobre el tiradito.
- Acomodar la batata cocida y el choclo desgranado a un lado del plato.
- Dejar reposar el tiradito durante 2 minutos antes de servir.