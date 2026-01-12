Gastronomía

Cómo hacer los famosos tiraditos peruanos

El tiradito, una de las joyas de la gastronomía peruana, combina frescura y audacia en cada bocado. Esta exquisita mezcla de pescado fresco, salsa de ají y limón transforma los sabores en una experiencia culinaria única.

Por ABC Color
12 de enero de 2026 - 06:00
Tiradito.
Cómo hacer tiradito

Tiraditos

  • Plato: Entrada
  • Receta: peruana

Ingredientes

  • 400 gramos de filete de pescado blanco fresco
  • 8 unidades de limón
  • 1 ají amarillo fresco
  • 1 diente de ajo
  • 20 gramos de jengibre fresco
  • 5 gramos de cilantro fresco
  • 5 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra molida
  • 50 mililitros de caldo de pescado frío
  • 20 mililitros de aceite vegetal
  • 30 gramos de cebolla morada
  • 50 gramos de batata cocida
  • 50 gramos de choclo desgranado cocido

Elaboración paso a paso

  1. Lavar y secar el filete de pescado.
  2. Cortar el pescado en láminas finas y reservar en frío.
  3. Lavar el ají amarillo, retirar semillas y venas y cortar en trozos.
  4. Pelar el ajo y el jengibre.
  5. Colocar en una licuadora el ají amarillo, el ajo, el jengibre, el cilantro, el caldo de pescado, la sal, la pimienta, el aceite y el jugo de los limones.
  6. Licuar hasta obtener una salsa homogénea y colar para eliminar sólidos.
  7. Rectificar el punto de sal de la salsa y mantener en refrigeración.
  8. Cortar la cebolla morada en pluma fina y enjuagar en agua fría.
  9. Escurrir bien la cebolla y reservar.
  10. Disponer las láminas de pescado en un plato formando una capa uniforme.
  11. Verter la salsa fría sobre el pescado cubriendo todas las láminas.
  12. Colocar la cebolla morada sobre el tiradito.
  13. Acomodar la batata cocida y el choclo desgranado a un lado del plato.
  14. Dejar reposar el tiradito durante 2 minutos antes de servir.

