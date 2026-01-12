Hacé estas sabrosas brochetas de cerdo con piña a la parrilla

Cómo hacer brochetas de cerdo con piña a la parrilla
Brochetas de cerdo con piña a la parrilla
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 600 gramos de lomo de cerdo deshuesado
- 1 piña fresca
- 1 locote rojo
- 1 locote verde
- 1 cebolla morada
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 3 cucharadas de salsa de soja
- 2 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
- 1 cucharadita de sal
- media cucharadita de pimienta negra molida
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 8 unidades de brocheta de madera o metal
Elaboración paso a paso
- Cortar el lomo de cerdo en cubos de aproximadamente 3 centímetros de lado.
- Pelar la piña, retirar el corazón y cortar la pulpa en cubos de tamaño similar a los del cerdo.
- Lavar los locotes, retirar las semillas y las nervaduras internas y cortar en cuadrados medianos.
- Pelar la cebolla morada y cortar en gajos o cuadrados del mismo tamaño que los otros ingredientes.
- Pelar los dientes de ajo y picar finamente.
- Colocar en un bol el aceite de oliva, la salsa de soja, la miel, el jugo de limón, el ajo picado, el jengibre rallado, la sal, la pimienta negra y el pimentón dulce y mezclar hasta obtener una marinada homogénea.
- Incorporar los cubos de cerdo al bol con la marinada y mezclar para que la carne quede bien cubierta.
- Cubrir el bol con film transparente y dejar marinar en refrigeración durante un mínimo de 30 minutos y un máximo de 4 horas.
- Remojar en agua las brochetas de madera durante al menos 20 minutos en caso de no utilizar brochetas de metal.
- Ensartar en cada brocheta, alternando, un cubo de cerdo, un trozo de piña, un trozo de locote y un trozo de cebolla hasta completar la longitud de la brocheta.
- Precalentar la parrilla a temperatura media alta y engrasar ligeramente la superficie con aceite.
- Colocar las brochetas sobre la parrilla caliente y cocinar durante aproximadamente 10 a 12 minutos, girándolas cada 2 o 3 minutos para lograr una cocción pareja.
- Pincelar ocasionalmente las brochetas con la marinada restante durante la cocción, evitando añadirla en los últimos 2 minutos para que no se queme.
- Verificar el punto de cocción del cerdo comprobando que la carne esté firme y sin zonas rosadas en el centro.
- Retirar las brochetas de la parrilla y dejarlas reposar 3 minutos antes de servir para que los jugos se redistribuyan.