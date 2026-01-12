Hacé estas sabrosas brochetas de cerdo con piña a la parrilla

Las brochetas se han convertido en uno de los rituales culinarios del verano. Entre las combinaciones que más triunfan está la de cerdo y piña a la parrilla: jugosa, aromática y con el contraste perfecto entre lo salado y lo dulce. Esta preparación, sencilla y adaptable, permite aprovechar cortes diferentes de carne y una de las frutas más versátiles en la cocina caliente.