Hacé estas sabrosas brochetas de cerdo con piña a la parrilla

Las brochetas se han convertido en uno de los rituales culinarios del verano. Entre las combinaciones que más triunfan está la de cerdo y piña a la parrilla: jugosa, aromática y con el contraste perfecto entre lo salado y lo dulce. Esta preparación, sencilla y adaptable, permite aprovechar cortes diferentes de carne y una de las frutas más versátiles en la cocina caliente.

Por ABC Color
12 de enero de 2026 - 11:30
Brochetas de cerdo con piña a la parrilla.
Brochetas de cerdo con piña a la parrilla.

Cómo hacer brochetas de cerdo con piña a la parrilla

Brochetas de cerdo con piña a la parrilla

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 600 gramos de lomo de cerdo deshuesado
  • 1 piña fresca
  • 1 locote rojo
  • 1 locote verde
  • 1 cebolla morada
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 3 cucharadas de salsa de soja
  • 2 cucharadas de miel
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
  • 1 cucharadita de sal
  • media cucharadita de pimienta negra molida
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 8 unidades de brocheta de madera o metal

Elaboración paso a paso

  1. Cortar el lomo de cerdo en cubos de aproximadamente 3 centímetros de lado.
  2. Pelar la piña, retirar el corazón y cortar la pulpa en cubos de tamaño similar a los del cerdo.
  3. Lavar los locotes, retirar las semillas y las nervaduras internas y cortar en cuadrados medianos.
  4. Pelar la cebolla morada y cortar en gajos o cuadrados del mismo tamaño que los otros ingredientes.
  5. Pelar los dientes de ajo y picar finamente.
  6. Colocar en un bol el aceite de oliva, la salsa de soja, la miel, el jugo de limón, el ajo picado, el jengibre rallado, la sal, la pimienta negra y el pimentón dulce y mezclar hasta obtener una marinada homogénea.
  7. Incorporar los cubos de cerdo al bol con la marinada y mezclar para que la carne quede bien cubierta.
  8. Cubrir el bol con film transparente y dejar marinar en refrigeración durante un mínimo de 30 minutos y un máximo de 4 horas.
  9. Remojar en agua las brochetas de madera durante al menos 20 minutos en caso de no utilizar brochetas de metal.
  10. Ensartar en cada brocheta, alternando, un cubo de cerdo, un trozo de piña, un trozo de locote y un trozo de cebolla hasta completar la longitud de la brocheta.
  11. Precalentar la parrilla a temperatura media alta y engrasar ligeramente la superficie con aceite.
  12. Colocar las brochetas sobre la parrilla caliente y cocinar durante aproximadamente 10 a 12 minutos, girándolas cada 2 o 3 minutos para lograr una cocción pareja.
  13. Pincelar ocasionalmente las brochetas con la marinada restante durante la cocción, evitando añadirla en los últimos 2 minutos para que no se queme.
  14. Verificar el punto de cocción del cerdo comprobando que la carne esté firme y sin zonas rosadas en el centro.
  15. Retirar las brochetas de la parrilla y dejarlas reposar 3 minutos antes de servir para que los jugos se redistribuyan.

